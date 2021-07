Het mannentennis wordt de laatste jaren gedicteerd door de grote drie, Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic, maar toch blijven alle toernooien spannend. De afgelopen twee edities van het olympisch tennistoernooi wist Andy Murray op zijn naam te schrijven. Met het sterke deelnemersveld dit jaar, wordt het de grote vraag wie er dit keer met het goud naar huis gaat. Kijk het olympische tennistoernooi live op Eurosport 1 en online op discovery+.

Wat: Tennis

Waar: Ariake Tennis Park

Wanneer: 24 juli tot en met 1 augustus

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

discovery+ Nederlandse Deelnemers: Wesley Koolhof (mannen dubbelspel) Jean-Julien Rojer (mannen dubbelspel)

Favorieten voor het enkelspel: Novak Djokovic, Alexander Zverev, Felix Auger Aliassime

Olympisch tennistoernooi

Het tennis op de Olympische Spelen kan vergeleken worden met eigenlijk alle andere tennistoernooien. Net als bij de andere toernooien wordt er gespeeld met een knock-outsysteem, wat inhoudt dat de winnaar van de wedstrijd doorgaat in het toernooi en de verliezer uitgeschakeld is in de strijd om de fel begeerde medailles. Met uitzondering van de spelers die de halve finale bereiken. Zij spelen allemaal voor een medaille, de verliezende halve finalisten zullen het namelijk nog tegen elkaar opnemen om te bepalen wie er met de bronzen medaille naar huis gaat.

Net zoals bij de ATP toernooien worden alle single wedstrijden gespeeld als best of drie, met een beslissende tiebreak in de laatste set. In het dubbelspel ligt het net iets anders. Hier wordt gespeeld met een match tiebreak (eerste tot 10) in plaats van een derde set.

Maar liefst 188 spelers zullen van start gaan, verdeeld over vijf events: singles en dubbel voor zowel mannen als vrouwen en het gemengd dubbel, op het Ariaka Colosseum. Door de nieuwe maatregelen van de Japanse regering blijft het stadion waar 10.000 fans in kunnen, helemaal leeg.



Nederlandse deelnemers



De deelname is beperkt tot slechts vier spelers per land, wat betekent dat de vier hoogst geplaatste spelers van elk land zullen deelnemen. Nederland wordt in Tokio vertegenwoordigd door het dubbelduo Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer.

Het andere dubbel koppel, Matwé Middelkoop en Robin Haase, staat op de reservelijst. Mochten er vier afmeldingen zijn, reizen zij alsnog af naar Tokio om daar mee te doen aan het olympische toernooi. Nog nooit eerder wist een Nederlander succes te behalen op de Olympische Spelen. Koolhof en Rojer kunnen samen geschiedenis gaan schrijven.



Favorieten



Wie zijn de grote kanshebbers bij de mannen voor de titel in Tokio? Doordat Novak Djkovic (Servië) de eerste drie Grand Slams van het jaar heeft gewonnen, is de Serviër ook in Tokio één van de favorieten. Al heeft hij na zijn overwinning op Wimbledon laten weten dat het nog niet zeker is of hij inderdaad deelneemt in Japan. Dit in verband met de restricties die er zijn voor atleten.

Novak Djokovic viert zijn Wimbledon Titel Foto: Getty Images

De laatste drie winnaars van de Nitto ATP Finals, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas en Alexander Zverev, behoren ook tot de favorieten voor de titel. Na een goed gespeeld Wimbledon, kan de Canadees Felix Auger Aliassime ook toegevoegd worden aan het lijstje van kanshebbers. Al heeft de jonge Canadees nog geen groot toernooi op zijn naam weten te schrijven. De top dertig van het mannentennis is goed vertegenwoordigd tijdens de Spelen en dus zijn er veel mannen die in vorm afreizen naar Tokio, om te strijden om de titel.



De tweevoudig titelverdediger, Andy Murray, heeft zich geplaatst door het winnen van de afgelopen twee olympische toernooien in London en Rio de Janeiro.De Schot wist in 2012 van Roger Federer te winnen en in 2016 van Juan Martin del Potro. Dit jaar behoort hij misschien niet tot de grootste kanshebbers voor de titel van Tokyo 2020, maar wel kan hij historie schrijven door drie Spelen op rij af te sluiten met een gouden medaille.



Afmeldingen

De lijst met kanshebbers voor de titel is dus groot, maar helaas wordt de lijst met afmeldingen ook steeds groter. Het is dus nog onduidelijk of de nummer één van de wereld afreist naar Tokio. Dat geldt ook voor Roger Federer. De Zwitser laat zijn keuze afhangen van zijn fysieke gesteldheid na Wimbledon.

Naast de onzekerheden zijn er al een groot aantal kanshebbers op de titel die zich hebben afgemeld voor het toernooi. Zo lieten Dominic Thiem en Rafael Nadal al na Roland Garros weten niet mee te doen vanwege hun fysieke gesteldheid. Publiekslieveling, Nick Kyrgios, heeft zich afgemeld omdat hij niet wil spelen in een leeg stadion. Hoewel de lijst met afmeldingen dus redelijk is aan de kant van de mannen, beloofd het een spannend toernooi te worden.

