TIEBREAK

Voor ze het goed en wel beseften, keken de als derde geplaatste Nederlandse dames al tegen een 3-0 achterstand aan. Caroline Garcia en Kristina Mladenovic konden niet lang genieten van hun voorsprong, want na acht games was de stand weer gelijk. En na twaalf opnieuw. Nu waren het Schuurs en Bertens die een kleine marge namen en in tegenstelling tot de twee Françaises hielden zij die wel vast. Met 7-4 trokken de Nederlandse tennissters na iets minder dan een uur spelen de tiebreak naar zich toe.

LATE BREAK

De games ging in de tweede set lange tijd op service. Nadat Schuurs in de zevende game nog drie breakpoint had weten te overleven, moest ze er in haar volgende opslagbeurt toch echt aan geloven. Met een 6-5 voorsprong mocht Kristina Mladenovic meteen voor de set gaan serveren. Dat deed ze foutloos, waardoor een beslissende tiebreaker noodzakelijk werd.

MATCH TIEBREAK

Net als in de tiebreak van de eerste set kwam het Nederlandse duo ook nu weer vroeg op voorsprong. Het was echter het Franse duo dat het eerste matchpoint liet noteren. Een geweldige return van Schuurs hield de Nederlandse hoop in leven, waarna een Franse dubbele fout Schuurs en Bertens in het zadel hielp. Met een winner langs de lijn besliste Schuurs vervolgens de wedstrijd in Nederlands voordeel, waarna de waterlanders vloeiden bij het emotionele duo.

RUSSISCHE OPPONENT

Kiki Bertens hoeft haar racket dus nog niet aan de wilgen te hangen. Zij en Schuurs treffen in de volgende ronde de Russischen Veronika Kudermetova en Elena Vesnina, die zich betrekkelijk makkelijk ontdeden van de Duitse Laura Siegemund en Anna-Lena Friedsam.

