De nummer vijf van de ATP-wereldranglijst wist in twee sets te winnen van de Rus. De favoriet voor de eindzege stapte na zijn overwinning op Novak Djokovic met heel veel zelfvertrouwen de baan op. Hij begon de wedstrijd met de vorm waarmee hij ook was geëindigd in zijn halve finale. Al in de derde game wist hij de Rus, uitkomend voor het Russisch Olympisch Comité, te breken.

De Duitser bleef ijzersterk serveren en had totaal geen problemen om zijn eigen opslagbeurten te behouden. Alleen in de zesde game van de eerste set kreeg hij een breekpunt tegen, maar Khachanov wist deze niet te verzilveren. In de negende game wist de Duitse nummer één opnieuw door de service van de Rus heen te gaan, waardoor hij de set pakte met 6-3.

Set één leverde voor de Duitser twaalf direct gescoorde punten op en daar tegenover stonden maar twaalf fouten. Voor zijn tegenstander was dat saldo negatief, met drie winners en vier fouten. Zverev ging in de tweede set vrolijk verder met het vertonen van zijn machtige spel.

Hij wist met sterk spel vanaf de baseline Khachanov alle hoeken van de baan te laten zien en uit te lopen naar een 5-0 voorsprong. De serie van aaneengesloten gewonnen games eindigde bij zeven, toen de nummer 25 van de wereld zijn derde servicegame binnen wist te halen.

In de laatste game maakte Khachanov het de Duitser nog moeilijk, maar na ijzersterke opslag en een goede forehand kon hij zijn tranen opnieuw laten lopen. De wedstrijd eindigde in 6-3, 6-1 waardoor Zverev een extra gouden ketting om zijn nek mag hangen.

Zverev schreef door het behalen van het goud geschiedenis in het Duitse mannentennis. Nooit eerder wist een Duitser in het enkelspel een gouden medaille te bemachtigen. Tommy Haas was in 2000 dichtbij, maar verloor in de finale van Yevgeny Kafelnikov. In het dubbelspel wisten in 1992 Boris Becker en Michael Stich wel goud te behalen en in het vrouwen enkelspel werd al eens goud veroverd door Steffi Graf, tijdens Seoul 1988 als onderdeel van haar Golden Slam. Graf wist op de Spelen van Barcelona in 1992 ook nog een zilveren medaille te behalen, net als Angelique Kerber in 2016.

Voorafgaand aan het tennistoernooi in Tokio was de verwachting dat Novak Djokovic zijn weg zou vervolgen richting een Golden Slam. Maar het bleek dat de Serviër dit jaar toch te verslaan was. Zverev was in de halve finale in drie sets te sterk voor de nummer één van de wereld.

De andere halve finale werd gespeeld tussen Pablo Carreno-Busta en Khachanov. De Rus was te sterk voor de Spanjaard, die zaterdag in de strijd om het brons op zijn beurt weer te sterk was voor de niet meer zo fitte Djokovic. Dit betekende dat Spanje zijn eerste tennismedaille behaalde sinds 2008. Toen ging Rafael Nadal er in Peking met het goud vandoor.

