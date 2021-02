Tennis

Trailblazers | Het inspirerende verhaal van Serena Williams

Eurosport brengt met Trailblazers een 10-delige serie over de mooiste verhalen en helden in de sport - die voor een inspirerende verandering in de samenleving hebben gezorgd. De eerste aflevering gaat over Serena Williams en haar weg naar de top. De Amerikaanse gaat deze week op jacht naar haar 7e Australian Open titel.

00:07:32, 18 weergaves, 10 uur geleden