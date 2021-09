De gang van zaken in het vrouwentennis is tegenwoordig lastig te voorspellen, dat is nauwelijks een geheim. Maar overdrijven is ook een vak. De 18-jarige Raducanu of de 19-jarige Fernandez wordt na een onvergetelijke campagne gekroond tot nieuwe koningin van New York. Hoe is het in hemelsnaam tot dit bizarre — maar buitengewoon boeiende — slotaffiche gekomen?

Duizelingwekkend debuut

US Open US Open | Dolle vreugde bij Fernandez en publiek zodra finaleplaats een feit is GISTEREN OM 09:20

Raducanu was als huidige nummer 150 van de wereld veroordeeld tot de voorrondes en kwam daar glansrijk doorheen. Eenmaal in het hoofdtoernooi bleef het momentum stevig aan de zijde van de nieuwkomer, die zonder een set te verliezen de eindstrijd heeft bereikt en gemiddeld minder dan vijf (!) games per wedstrijd heeft prijsgegeven.

Dit alles bij haar debuut in New York nota bene, dat in de eerste kwalificatieronde aanving met een 6-1 6-2 afstraffing tegen de Nederlandse Bibiane Schoofs. Acht overwinningen later is ze de eerste qualifier in het proftijdperk die een finale haalt op een Grand Slam-toernooi.

US Open | Raducanu kan breeduit lachen na benutten van eerste matchpoint

Geduld beloond

Raducanu heeft tegelijkertijd het lange wachten van haar geduldige landgenoten beloond - ze is de eerste Britse in de finale op een major sinds Virginia Wade in 1977. Ook is de frisse verschijning, met Chinees/Roemeense roots en geboren in Canada, de jongste speelster in een Grand Slam-finale sinds Maria Sharapova op Wimbledon 2004 en de jongste speelster in de US Open-finale sinds Serena Williams in 1999.

Met een overwinning zal Raducanu, die eerder dit jaar — eveneens uit het niets — de vierde ronde op Wimbledon haalde, stijgen naar de 23e positie op de ranglijst. Een nederlaag zal leiden tot de 32e stek. Ongeacht het resultaat wordt Johanna Konta afgelost als Britse nummer één.

Toeristische route

Na ruime zeges op Belinda Bencic en Maria Sakkari in haar laatste twee duels treft Raducanu nu Fernandez, na Eugenie Bouchard en Bianca Andreescu de derde Canadese Grand Slam-finaliste. De speelster uit Montreal heeft weliswaar geen kwalificaties hoeven spelen als nummer 73 van de wereld, maar heeft toch de meer toeristische route naar de titelstrijd bewandeld.

De compacte lefty versloeg achtereenvolgens grote namen Naomi Osaka, Angelique Kerber, Elina Svitolina en Aryna Sabalenka via bloedstollende driesetters. Dat Fernandez — op haar beurt in het bezit van een Filipijns/Ecuadoriaanse achtergrond — tijdens haar tweede deelname in New York meer energie heeft verbruikt dan Raducanu staat dan ook als een paal boven water.

Met nog een laatste zege zou ze de toptwintig binnenknallen en Andreescu vervangen als Canadese nummer één. Een nederlaag maakt van Fernandez de nieuwe nummer 27 van de wereld.

Bulldozertocht of straatgevecht?

Tot zover hun afzonderlijke wapenfeiten. Ook in gezamenlijkheid zijn Raducanu en Fernandez bijzondere mijlpalen aan het plaatsen. Zo staan er voor het eerst in de historie twee ongeplaatste speelsters in de finale van een major.

En de laatste keer dat twee tieners het uitvochten op de finaledag in New York was in 1999, toen Serena Williams (17) te sterk bleek voor Martina Hingis (18). Raducanu - Fernandez wordt de negende eindstrijd op een Grand Slam-toernooi tussen tieners.

US Open | Dolle vreugde bij Fernandez en publiek zodra finaleplaats een feit is

Eerdere ontmoeting

De jonge talenten speelden overigens één keer eerder tegen elkaar, in de tweede ronde van het juniorentoernooi van 2018. Raducanu, destijds 15 jaar oud, bleek met 6-2 6-4 de betere.

Kan de onbevangen Raducanu haar bulldozertocht volbrengen of weet de aanhouder Fernandez voor de laatste keer een heet straatgevecht af te dwingen in een kolkend Arthur Ashe Stadium?

US Open | Dit zijn de vijf mooiste punten van dag 11

Waar kijk je?

Mis het niet en wees er zaterdagavond 11 september vanaf 22.00 uur live bij op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+.

US Open US Open | Dolle vreugde bij Fernandez en publiek zodra finaleplaats een feit is GISTEREN OM 09:19