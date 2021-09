Botic begon zeer sterk door de eerste twee sets in 6-3 6-4 overtuigend te winnen. De derde en vierde set waren voor de Argentijn. Zelfs twee matchpoints voor Van de Zandschulp konden Schwartzman niet van de wijs brengen. De twee matchpoints leverden ook serieuze kansen op om het af te maken, maar toch lukte dat niet.

Ook de Nederlander kraakte desondanks niet onder de druk. In de vijfde set begon Van de Zandschulp steeds beter te spelen en dwong de als elfde geplaatste Schwartzman steeds vaker tot fouten. Het lukte al snel om te breken en de nieuwe voorsprong uit te bouwen.

Historisch

Met een overtuigende 6-1 in de laatste set plaatst de Nederlander zich voor de kwartfinales van de US Open, waarin hij het op moet nemen tegen Daniil Medvedev. De voor Nederlandse historische cijfers zijn dus als volgt: 6-3 6-4 5-7 5-7 6-1.

De Rus verloor tot nu toe nog geen enkele set op dit toernooi. Medvedev treft met Van de Zandschulp de derde qualifier ooit die tot de kwartfinales reikt. Nicolas Escudé (1999) en Gilles Muller (2008) gingen de Nederlandse verrassing voor. Van de Zandschulp treedt ook in de voetsporen van Sjeng Schalken, die bij de US Open van 2021 de laatste Nederlandse kwartfinalist op een Grand Slam was.

