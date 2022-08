Na afloop stond Brouwer de aanwezige pers te woord in een klein perskamertje van het Arthur Ashe Stadium.

"Ik bleef gedurende de hele partij goed gefocust. Ik was mentaal heel sterk vandaag. Dat was ook de sleutel in deze wedstrijd en tegelijkertijd de reden waarom ik in drie sets heb gewonnen."

Ad

Aan het einde van de eerste set dacht ik: als ik dit kan blijven volhouden, dan kunnen er hele mooie dingen uitkomen. Het goede was dat ik eigenlijk de hele partjj niet echt bezig ben geweest met winst of verlies," aldus Brouwer.

US Open US Open | Gijs Brouwer zet debuut op Grand Slam om in klinkende overwinning 11 UUR GELEDEN

US Open | Gijs Brouwer zet debuut op Grand Slam om in klinkende overwinning

Winston-Salem

Dat de zege van Brouwer een geweldige stunt is, blijkt alleen al uit het feit dat Mannarino vorige week het toernooi van Winston-Salem op zijn naam wist te schrijven. In zijn zegetocht won de Fransman onder meer van servicekanon Maxime Cressey en landgenoot Botic van de Zandschulp.

Maar tegen Brouwer liep Mannarino constant achter de feiten aan. Het taaie en vaste spel van de Nederlander was een nachtmerrie voor de af en toe licht ontvlambare Fransman, die z'n racket niet altijd in de hand kon houden.

US Open | Tegenstander Brouwer smijt gefrustreerd zijn racket over de baan

Musetti

Brouwer stuit in de volgende ronde op Lorenzo Musetti. De Italiaan, winnaar van het ATP-500 toernooi in Hamburg in juli, boekte zijn plaats in de tweede ronde na een spannende vijfsetter tegen de Belg David Goffin.

Musetti wordt samen met Jannik Sinner, Matteo Berrettini en Lorenzo Sonego gezien als de nieuwe generatie van Italiaanse toptennissers. Vooral de enkelhandige backhand van de jonge Italiaan is een lust voor het oog.

Tijdens Roland Garros vorig jaar maakte het jonge Italiaanse supertalent het Novak Djokovic, de latere toernooiwinnaar het nog enorm lastig. De Serviër moest terugkomen van een 2-0 achterstand in sets. Brouwer kan zijn borst dus nat maken.

Roland Garros | Fantastisch punt van Musetti

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | Tsitsipas staat na verkleedpartij geen game meer af 02/09/2021 OM 08:52