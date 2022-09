De ster van Kyrgios was rijzende na zijn finaleplaats op Wimbledon en met het wegvallen van Novak Djokovic en Rafael Nadal plus het verslaan van titelverdediger Daniil Medvedev wist hij heel veel ogen op zich gericht, maar precies op het moment dat de favorietenrol echt serieus begon te worden, zit zijn avontuur in New York erop.

Kyrgios blafte wel, maar beet zo weinig in de twist met Khachanov. De Rus werkte zeven van de negen breakpoints weg die hij moest toestaan, waardoor hij telkens uit de problemen ontsnapte. Het publiek vormde een extra tegenstander, want de Amerikanen wilden natuurlijk de showman graag zien winnen.

Vroege break beslissend

Tussendoor werd Kyrgios ook nog even behandeld aan zijn knie, maar hij kon toch verder. De twee deden weinig voor elkaar onder en de marges waren klein, al was het telkens Khachanov die op voorsprong kwam en Kyrgios die in de achtervolging moest.

Dat was na een gewonnen tiebreak niet anders in de vijfde set, waarin Kyrgios direct zijn service verloor. Die tegenslag kon niet meer worden goedgemaakt. Khachanov staat voor het eerst in een halve finale, Kyrgios sloopte wat rackets om de eerste frustratie van zich af te zetten.

