Van de Zandschulp leek aanvankelijk niet persé heel nerveus. Hij kon in de rally vaak aardig meegaan in het geweld van de als tweede geplaatste Rus, maar op zijn service leverde de geboren Wageninger veel in. Hij werd in zijn allereerste opslaggame al gebroken, en het aantal breaks zou in de eerste set alleen al oplopen tot liefst drie. Tegen een wereldtopper als Medvedev is dat een recipe for disaster, en ondanks dat van de Zandschulp hem ook nog een keer brak, ging de eerste set met 6-3 naar de Rus.

In de tweede set zat van de Zandschulp op de eerste rij bij de masterclass van Medvedev. De ene naar de andere bal kwam terug via het racket van de Rus. Er was geen doorkomen aan voor de Nederlander, die echt alles probeerde om de Russische muur te slachten. Niets lukte er echter en dus was een bagel (6-0) het enige logische resultaat.

Aan het begin van de derde set leek van de Zandschulp last te hebben van z’n linker bovenbeen, maar die pijn leek hij snel weer kwijt te zijn. De service van onze landgenoot ging een stuk beter lopen en daardoor kon hij ineens veel meer druk zetten op Medvedev. Van de Zandschulp brak de Rus in de vijfde game en sleepte op 5-4 dankzij een paar fantastische punten de set binnen. Het was het eerste setverlies voor Medvedev dit toernooi.

In de vierde set zette de Nederlander de vorm van de derde set door. Hij bleef uitstekend serveren, creëerde daardoor kansen voor zichzelf en sleepte redelijk eenvoudig zijn serivcegames binnen. Medvedev serveerde op zijn beurt echter nog beter, en op 6-5, toen de Nederlander een iets mindere servicegame produceerde, sloeg de Rus toe. Aan het avontuur van de Wageninger is een einde gekomen, maar hij heeft er veel nieuwe fans bijgekregen.

