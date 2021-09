Kristie, je mag verslag doen van een Nederlander bij de laatste acht van een Grand Slam. Hoeveel zin heb je daar in?

“Enorm veel zin! Dit gebeurt niet vaak. Het is fantastisch. Niet zozeer voor mij, maar vooral voor het Nederlandse tennis. Het is leuk dat er eens wat andere namen in de kwartfinale van een Grand Slam staan en Botic is erbij, dat is hartstikke leuk. Ik ben ontzettend benieuwd. Het kan waanzinnig worden.”

Hoe belangrijk is het dat Van de Zandschulp uitgerekend nu de kwartfinale haalt? Kiki Bertens is net gestopt en het Nederlandse tennis leek zware tijden tegemoet te gaan…

“Er was niet veel positiviteit meer over de afgelopen tijd. Dit kon niet op een beter moment komen. Het is pas de eerste Grand Slam zonder Kiki. Dat Botic de kwartfinale heeft bereikt, is een cadeautje. Als je hem nu ziet spelen, denk je: hij staat er terecht. Maar voordat de US Open begon, zullen er weinig mensen zijn geweest die dachten: ik vul Van de Zandschulp in als kwartfinalist.”

“Dat is ook logisch op basis van zijn prestaties en ranking. Hij is rustig opgeklommen, niet met uitschieters, maar door puntjes te pakken in de kleinere toernooien en geleidelijk te stijgen op de ranking. Botic heeft zo veel stappen gemaakt. Ik hoop echt dat hij dit kan volhouden.”

US Open US Open | Botic van de Zandschulp vs Daniil Medvedev - live en zonder onderbrekingen 41 MINUTEN GELEDEN

Is dit de definitieve doorbraak van Van de Zandschulp? En in hoeverre zat je al te wachten op zo’n goede prestatie?

“Dit is hoe dan ook zijn doorbraak met een plek in de kwartfinale op een Grand Slam. Of dit eraan zat te komen? Altijd als ik hem zag spelen, had ik wel zoiets van: ik had je al eerder in de tophonderd verwacht. Van de Zandschulp stond soms fantastisch te spelen, maar als het eventjes tegen zat – met een breakpoint of gemiste bal – dan liet hij zijn hoofd nog wel eens hangen en was van invloed op de uitslag. Daar heeft hij enorme stappen in gezet.”

“Als je hem nu ziet spelen… Hij verloor in vrijwel alle partijen de eerste set of kwam soms op belangrijke momenten een break achter, maar knokte zich iedere keer weer terug. Twee of drie jaar geleden had hij daar veel negatiever in gestaan. Nu zie je een bijna emotieloze tennisser. Mensen vinden dat soms wat negatief, maar Botic is een rustige jongen en heeft nu ook zijn gedachtegang onder controle. Hij raakt niet van de leg als het eventjes tegenzit. Als je die knop kunt omzetten, dan ben je heel goed bezig.”

US Open | Van de Zandschulp maakt punt na een fenomenale rally



Misa Krajicek stond plotseling in de kwartfinale van Wimbledon (2007) en Kiki Bertens bereikte in 2016 pardoes de halve finales van Roland Garros. Wat verandert er voor Van de Zandschulp na een prestatie zoals in New York?

“Die halve finale van Kiki was toen heel verrassend en zou een mooi voorbeeld kunnen zijn voor Van de Zandschulp. Bertens wist na wat ups en downs te stabiliseren. Krajicek heeft nooit in de luwte gespeeld, vanwege haar achternaam en omdat ze in de jeugd tot de wereldtop behoorde. Bij Botic is het precies andersom. Hij begon in de luwte en won weliswaar het NK 2016 door in de finale Robin Haase te verslaan, zodat je kon zien waar hij toe in staat was, maar hij moest toen nog fysiek en mentaal sterker worden. Botic was toen nog niet in staat om continuïteit in zijn spel te hebben. Daar heeft hij zonder druk aan kunnen worden, dat zat er voor Krajicek niet in.”

Van de Zandschulp kocht in New York nog de complete voorraad schoenen van een tenniswinkel en wint meer prijzengeld dan tot dusver in zijn hele loopbaan. Is de US Open een game changer geworden?

“Er gaat veel voor hem veranderen. Hij was bij het grote publiek en ook bij andere spelers onbekend, maar staat nu op een podium waar de hele wereld naar kijkt. Ook de concurrentie kijkt mee. Vanaf nu weten tegenstanders iets van zijn spel als ze tegen Van de Zandschulp spelen. Tegenstanders gaan zijn spel nu niet meer ervaren, maar stellen zich op hem in.”

“Tegelijkertijd verandert ook het verwachtingspatroon, maar de samenwerking met travelling coach Michiel Schapers werkt goed voor hem, dus ik zie geen reden dat te veranderen. Botic maakt deel uit van het vaste programma van tennisbond KNLTB en traint op het nationaal trainingscentrum in Amstelveen, maar speelt zichzelf nu wel in de kijker.”





“Toen ik twitterde over die schoenen, kreeg ik reacties dat hij nu genoeg prijzengeld heeft om nieuwe schoenen te kopen. Dat snap ik ook wel, maar ik hoop dat dit tot het verleden behoort. Ik hoop dat de sponsoren in de rij staan. Om te beginnen om hem van materiaal te voorzien.”

“Normaal gesproken stijgt de marktwaarde van Van de Zandschulp en dit kan contracten opleveren of zelfs een mouwsponsor. Maar misschien maken bedrijven in coronatijd andere keuzes, dat is lastig te zeggen. Van de Zandschulp heeft in ieder geval een goed verhaal en inspireert. Mensen zijn benieuwd naar de opbouw van zijn carrière. Ik zou me kunnen voorstellen dat dit iets kan opleveren.”

Het valt niet direct te verwachten dat Van de Zandschulp zelfs de halve finale haalt. Wanneer is zijn kwartfinale tegen Medvedev geslaagd?

“Als hij zich kan meten met Medvedev, als hij meekan in het tempo en als hij zo lang mogelijk zijn eigen spel kan spelen, denk ik dat dit heel goed is. Je kunt inderdaad niet verwachten dat Van de Zandschulp wint, je kunt het wel hopen. Zelfvertrouwen doet gekke dingen met een mens. Medvedev kan ook een offday hebben. Hij weet: ik moet mijn hoofd erbij houden.”

“Medvedev had in het verleden nog wel eens de neiging om te ontploffen. Hij was ook helemaal niet tevreden over zijn optreden tijdens de Olympische Spelen, dat is nog niet zo lang geleden. Hij verloor in de kwartfinales en was niet trots op zijn houding. Medvedev was die partij niet in goeden doen, daar moeten we een beetje op hopen.”



“Op basis van de uitslagen vrees ik wel een beetje voor de topvorm van Medvedev. Hij verloor nog geen enkele set. Als Botic een set pakt, doet hij het dus al beter dan de rest. Het wordt een heel interessante wedstrijd: Medvedev heeft een waanzinnige service, Botic ook. Medvedev loopt als een tierelier, Botic haalt ook veel ballen. Rally’s in een hoog tempo kunnen ze allebei lang volhouden.”

US Open | Van de Zandschulp geeft les in het uitspreken van zijn naam

“Medvedev heeft wel veel meer ervaring. Hij speelt bijna altijd op het centre court, stond zelfs al in twee Grand Slam-finales en komt vaker ver in toernooien. Hij stond ook veel korter op de baan dan Van de Zandschulp, maar ik weet dat Botic zich nog steeds fit voelt. Dat is knap, na al die uren tennissen, want dat vergt veel van een lichaam.”

“Medvedev is, samen met Alexander Zverev, de grote uitdager van Novak Djokovic. Medvedev is volgens velen de man die Djokovic kan verslaan in een finale. Als dit de verwachtingen zijn van Medvedev, wat is dan realistisch voor Van de Zandschulp? Laten we niet vergeten dat Medvedev inderdaad Djokovic kan uitdagen. Laat Botic maar lekker frank en vrij tennissen, onbevangen. Hij mag zich meten met de nummer twee van de wereld. Hij weet straks waar-ie staat en waar nog aan gewerkt moet worden.”

“Het zou leuk zijn als Botic het publiek achter zich krijgt. New York is altijd voor de underdog en ik hoop dat die steun hem kan laten vliegen. Met name de beginfase wordt belangrijk voor het verloop van de partij. Extra spanning of zenuwen is hartstikke logisch. Daar is niks mis mee. Als je het begint kunt overleven, kun je de zenuwen van je af spelen en vrijer tennissen. Dan kan het in potentie, door de speelstijlen, echt een leuke partij worden.”

“Ik hoop vooral dat overeind blijft dat Van de Zandschulp een heel goed toernooi speelt. Wat er ook gebeurt. Heel Nederland is nu in de ban van deze kwartfinale, maar eigenlijk mag de waardering voor Van de Zandschulp niet alleen afhangen van deze wedstrijd. De prestatie die hij levert, is heel knap.”

WAAR KIJK JE?

De US Open wordt tussen 30 augustus en 12 september gespeeld op de banen van Flushing Meadows en staat garant voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

US Open US Open | Wie is Botic van de Zandschulp? Tijd om kennis te maken! 9 UUR GELEDEN