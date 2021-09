Griekspoor werd voor zijn eerste overwinning op een Grand Slam beloond met een optreden op het centre court, tegen de man die in New York van plan is om geschiedenis te schrijven. Als het Djokovic lukt om zijn Calendar Grand Slam te bewerkstelligen, maakt Griekspoor er altijd een klein onderdeeltje van uit.

Een klein onderdeeltje, want het was vooral de Djokovic-show op Flushing Meadows. Het verschil tussen de nummer 121 en nummer één van de wereld was overduidelijk, zoals je ook mocht verwachten. Djokovic klaarde de klus in ongeveer anderhalf uur en verspilde weinig energie. De Servier was de baas in de rally’s en maakte het af met een ace.

Vertrouwen

US Open US Open | Djokovic heeft vier sets nodig om eerste ronde door te komen 01/09/2021 OM 07:00

Griekspoor was allang blij dat hij na visumproblemen kon meedoen aan de US Open, de eerste Grand Slam waarvoor hij geen kwalificaties hoefde af te werken. Winst op Jan-Lennard Stuff en dus een ticket voor de tweede ronde voelde als extra bonus. Hopelijk geeft dit resultaat de 25-jarige Haarlemmer vertrouwen voor de toekomst.

Op de wereldranglijst zal de prestatie van Griekspoor niet direct zijn terug te zien. Hij pakt weliswaar ATP-punten, maar verliest ook goede scores vanwege prestaties van vorig jaar rond deze tijd in challengers.

Van de Zandschulp

Botic van der Zandschulp is de laatst overgebleven Nederlander in het enkelspel van de US Open. Van de Zandschulp neemt het op tegen Facundo Bagnis uit Argentinië. De derde ronde bereiken is sowieso al een mooi resultaat, maar wie weet is er meer mogelijk.

WAAR KIJK JE?

De US Open wordt tussen 30 augustus en 12 september gespeeld op de banen van Flushing Meadows en staat garant voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

US Open US Open | Tegenstander Djokovic betreedt stadion met tas van Ikea 01/09/2021 OM 07:00