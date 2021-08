“Ik heb eerlijk gezegd al lange tijd meer last van mijn voet dan goed voor me is”, meldde de 35-jarige Nadal in een boodschap op Instagram. “Als gevolg hiervan eindigt het tennisjaar 2021 helaas voor mij voortijdig.”

Nadal moest dit seizoen al veel mooie toernooien aan zich voorbij laten gaan. Zo meldde hij zich af voor Wimbledon, de Olympische Spelen en nu dus ook de US Open. Nadal was vier keer de beste op Flushing Meadows. Hij kan zich als gevolg van zijn voetblessure niet vrijuit over de baan bewegen, waardoor hij niet het gewenste niveau haalt.

Oplossing gezocht

Los van het niet halen van zijn ongekend hoge niveau heeft Nadal besloten dat zijn gezondheid nu echt voorrang boven alles krijgt. “Het is geen nieuwe blessure. Het speelt al sinds 2005. Ik heb al heel lang last van mijn voet en dat heeft me nooit echt dwarsgezeten, maar de laatste tijd gaan dingen niet zoals ze moeten.”

“Daarom ga ik nu op zoek naar een andere oplossing, zodat ik de komende jaren in goede gezondheid mijn loopbaan kan voortzetten. Ik ben nog altijd volop gemotiveerd en grijp alles aan om weer volledig fit te worden en nog een aantal mooie jaren tegemoet te gaan. Als mijn voet geneest, ben ik ervan overtuigd dat dit gaat lukken. Ik ga er in ieder geval alles aan doen.”

Als gevolg van de afmelding van Nadal en ook Roger Federer – hij ondergaat een knieoperatie in de hoop nog terug te kunnen keren – krijgt Novak Djokovic een uitgelezen kans om als eerste een 21ste Grand Slam te winnen. Dat dit bij afwezigheid van zijn twee grote rivalen geen zekerheidje is, bewees Djokovic vorig jaar toen hij de US Open na een diskwalificatie moest verlaten. Hij sloeg in een boze bui een bal tegen een lijnrechter, waarna de umpire hem van de baan verwijderde.

Het toernooi van 2020 werd vervolgens gewonnen door Dominic Thiem, die zijn eerste Grand Slam won. Maar ook Thiem ontbreekt in september. Hij kampt met een slepende polsblessure.

