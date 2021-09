Doordat Emma Raducanu zich via de kwalificaties moest plaatsen voor het hoofdtoernooi in New York speelde de Britse tien wedstrijden voordat ze het toernooi won. In zowel het heren- als damesveld is het in de Open Era niet eerder voorgekomen dat een qualifier beslag legt op de toernooiwinst.

Bovendien verloor de 18-jarige Britse, die pas haar tweede grandslamtoernooi speelt, tijdens het toernooi geen enkele set.

Ze is de eerste Britse winnares van een Grand Slam sinds 44 jaar. De laatste Britse die een van de vier toernooien won, was Virginia Wade in 1977. Zij won in dat jaar Wimbledon. Wade was een van de toeschouwers in het Arthur Ashe stadion die Raducanu zag winnen.

Emma Raducanu na haar overwinning

New York in het teken van 9/11

Heel de stad New York stond zaterdag stil bij de slachtoffers van de terroristische aanslagen op de Twin Towers precies 20 jaar geleden.

Voor de start van de vrouwenfinale werd een Amerikaanse vlag zo groot als de tennisbaan geopend en was er een moment van stilte. Ondertussen stonden de twee jonge vrouwen zich klaar te maken voor hun belangrijke wedstrijd.

Overeenkomsten tussen Raducanu en Fernandez

De twee finalisten hebben veel met elkaar gemeen. Zo kwamen zowel Raducanu als Fernandez in 2002 als kinderen van immigranten in Canada te wereld. Maar ook op de baan in Flushing Meadows leken de speelsters op elkaar. Beide jonge speelsters bezitten de vaardigheid om volledig te focussen op de wedstrijd en de omgeving uit te zetten.

De wedstrijd begon meteen met een hoog niveau. De speelsters gaven weinig aan elkaar toe en de eerste games moesten op voordeel beslist worden.

Raducanu sterker

De finalisten ruilden bij 2-0 en 2-1 breaks aan elkaar uit. Tot 5-4 leek er geen vuiltje aan de lucht voor Fernandez, maar in deze game sloeg Raducanu toe en pakte door haar vierde setpoint te verzilveren de eerste set.

In de tweede set was het de Canadese die de eerste break pakte en op 1-2 voorsprong kwam. In de vierde game gaf de nummer 73 van de wereld echter meteen haar voorsprong weer weg door haar servicegame te verliezen.

Vanaf dat moment was Raducanu op stoom en won vier games op rij en kwam op 5-2. Op deze stand kon Raducanu niet toeslaan en miste twee wedstrijdpunten. Op 5-3 was het dan wel raak voor de Britse. Met een ace benutte ze haar derde wedstrijdpunt.

Emma Raducanu met haar trofee

Reuzensprong wereldranglijst

Waar Raducanu elf weken geleden nog op de 338e plek van de wereldranglijst te vinden was, maakt ze nu een reuzensprong. Vanaf volgende week staat ze op de 23e plek op de ranglijst. Ook Fernandez stijgt enorm: van 73 naar 28.

Ook levert haar winst haar een mooi bedrag op. De winst van het grandslamtoernooi levert de winnaares 2,5 miljoen dollar op (2,5 miljoen euro).

