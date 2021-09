US Open | Van de Zandschulp geeft les in het uitspreken van zijn naam

Er wordt door commentatoren en deskundigen al zeker een week lang geprobeerd om de naam van de Nederlandse verrassing goed uit te spreken, maar dat blijkt nog een hele opgave. “Vooral de ‘sch’ is lastig hè”, toont Van de Zandschulp begrip voor de vraag uit de zaal.

De qualifier vraagt zich eerst nog eventjes af of het geen geintje is, maar dan voldoet hij aan het verzoek. “Botic van der Zandschulp”, aldus Van de Zandschulp. Hij maakt enige indruk met het uitspreken van zijn eigen naam, maar de uitspraak zorgt ook voor verwondering.

Voornaam

Overigens is de kans best aanwezig dat een groot deel van Nederland op zijn beurt de voornaam Botic verkeerd uitspreekt. Het is namelijk Bo-tik en niet Bo-tich. Daarom behandelt Van de Zandschulp tijdens de taalcursus ook zijn voornaam, zodat echt alles en iedereen weet hoe hij heet en hoe je zijn naam uitspreekt.

Even eerder werd tijdens de analyse in The Cube van Eurosport nog maar eens duidelijk hoe ingewikkeld het voor buitenlanders is om de uitspraak juist te krijgen. Barbara Schett breekt al dagenlang haar tong, Alex Corretja heeft het voor het gemak over ‘the Dutch guy’ en ook Mats Wilander heeft het er zwaar mee.

Dit ondanks het feit dat Van de Zandschulp het trio genoeg kans geeft om te oefenen. Dankzij een prachtige overwinning op Diego Schwartzman behoort hij in New York tot de laatste acht.

