Het was bijna vanzelfsprekend dat Van de Zandschulp de eerste set verloor, want op één of andere manier liggen inhaalraces hem uitstekend. Binnen de kortste keren stond de Nederlander op achterstand en serveerde de Noor de eerste set uit. Daar kwam nog een regenpauze overheen.

Van de Zandschulp raakte niet in de war van die achterstand en bleef stoïcijns doen waar hij mee bezig was; de rally aangaan met Ruud. Steeds vaker wist hij zijn tegenstander met passeerslagen achteruit te dwingen en zelfs breaks te forceren.

Momentum

Het ging constant gelijk op, maar langzaam kantelde het momentum naar de nummer 117 van de wereld en hoe verder de partij vorderde, des te meer kreeg je het gevoel dat een stunt tot de mogelijkheden behoorde. Dit gevoel bevestigde Van der Zandschulp door volwassen te spelen.

Ook rondom de beslissende break leken de zenuwen geen vat te krijgen op de 25-jarige Van de Zandschulp. Hij ging met een geniale passing op love door de service van Ruud en werkte vervolgens een breakpoint weg. Pas toen de winst echt dichtbij kwam, nam alsnog de spanning toe.

Zenuwen

Eventjes rook Ruud kansen op de service van Van de Zandschulp en bij een service liet hij zijn racket vallen, maar precies op tijd zakte het peil van de zenuwen terug tot aanvaardbaar. Rustig ademen, wat extra tijd pakken bij de handdoek en volle focus onder het serveren bleek de juiste mix van ingrediënten om het af te maken. Dat deed Van de Zandschulp zelfs in stijl, met een fraai drop shot waar geen antwoord meer op terugkwam.

Door het bereiken van de derde ronde in New York mag Van de Zandschulp zich nu al de beste Nederlandse man op een Grand Slam noemen van de laatste tien jaar. Igor Sijsling was tijdens Wimbledon 2013 de laatste Nederlander bij de beste 32. Van de Zandschulp speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van Facundo Bagnis - Marco Trungelliti en wie weet wat er nog meer mogelijk is, al is deze prestatie natuurlijk al hartstikke mooi.

