US Open | Diede de Groot wint negende Grand Slam en tweede Calendar Grand Slam op rij

De Groot verloor verrassend genoeg de eerste set van haar vaste rivale Yui Kamiji, tegen wie ze al zo vaak aantrad in een finale. Zaterdag bijvoorbeeld nog in het dubbelspel, wat ze won samen met partner Aniek van Koot.

Dit keer stond De Groot er alleen voor en de eerste set pakte de Japanse, die ook weet wat winnen is, brutaal van haar af. Er moest een tandje bij en De Groot kon leveren op het moment dat dit werd gevraagd.

3-6 werd gevolgd door 6-1 6-1 en daarmee was alsnog sprake van een grote uitslag. De Groot mag zich nu vijfvoudig US Open-kampioene noemen en ziet haar totaal aantal Grand Slams stijgen naar zestien.

Het is dat er dit jaar geen Olympische Spelen waren, anders had De Groot waarschijnlijk ook een tweede Golden Slam op rij veroverd.

