Aan de vooravond van zijn clash met de Noor keek de Spanjaard naar de historische actiefilm "300". De film deed hem "als een stier" de finale ingaan.

De Spanjaard onthulde ook wat hij dacht dat zijn beste wedstrijd van het toernooi was. "De beste wedstrijd was tegen Jannik Sinner in de kwartfinale en het beste punt was de backhand tegen hem."

"Het slechtste moment was toen Sinner me brak in de vierde set", aldus Alcaraz.

Realisme

Voor het jonge Spaanse supertalent zou zijn eerste grote titel slechts de eerste van velen moeten zijn, maar hij blijft realistisch.

"Zal ik 23 Grand Slams bereiken? Laten we eerst aan de tweede denken", zei hij toen hem werd gevraagd naar het imposante lijstje met titels van landgenoot Rafael Nadal.

"Ik dacht dat ik ooit de nummer één zou kunnen worden, maar nu moet ik zorgen dat ik in deze positie ook blijf."

