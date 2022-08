De Verenigde Staten vereisen dat reizigers naar het land gevaccineerd zijn. Novak Djokovic die zijn vaccinatiestatus niet prijs wil geven, mag zo het land niet in. Het zou de tweede Grand Slam zijn na de Australian Open waar Djokovic door zijn vaccinatiestatus niet aan de start mag staan.

Djokovic mag het land dus niet in, maar dat betekent niet dat hij zich afmeldt voor de toernooien waar hij voor aangemeld stond. Op het ATP-toernooi van Canada en Cincinnati stond hij tot het laatste moment op de startlijst, waardoor op het laatste moment een vervanger opgeroepen moet worden.

De Britse tennisser Liam Broady vraagt zich op Twitter hardop af of organisatoren niet kunnen voorkomen dat spelers zich op het laatste moment voor een toernooi afmelden. Volgens de Brit op de 131e plek op de wereldranglijst zouden lager geplaatste spelers profiteren van afmeldingen die op tijd plaatsvinden.

Lager geplaatste spelers moeten zich eerst door de kwalificatie worstelen, terwijl ze bij een beter getimede afmelding eerder zeker zouden zijn van een plek in het hoofdschema.

De opmerking van Broady maakte de tongen los op Twitter. Naar eigen zeggen werd hij bestookt door vele Djokovic’ fans en botaccounts. Hij voegde daaraan toe dat de opmerkingen die hij maakte niet specifiek over de Serviër gingen.

Eerder deze maand kreeg journalist Ben Rothenburg van het tennismagazine Racquet het aan de stok met Jelena Djokovic, de vrouw van Novak nadat ook hij kritiek uitte op de late afmeldingen van haar man.

