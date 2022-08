Griekspoor heeft een vrij zware coronabesmetting achter de rug: "Ik ben een week doodziek geweest van corona en ben er erg slecht aan toe geweest. Pas vandaag ben ik weer een beetje in beweging." Het is wel de bedoeling dat Griekspoor over een week in Cincinnati deelneemt aan het masterstoernooi. Ondanks zijn coronabesmetting en het niet spelen van twee toernooien is Griekspoor wel twee plekken gestegen op de ATP-ranking. Afgelopen maandag stond Griekspoor op plek 44 van de wereldranglijst. Zijn hoogste klassering ooit.

Zandschulp

Botic van de Zandschulp is zijn hardcourtseizoen begonnen in Washington waar hij de derde ronde wist te halen. Het masterstoernooi van Cincinnati staat ook voor Botic op het programma.

Van Rijthoven

Tim van Rijthoven speelt slechts één voorbereidingstoernooi in aanloop naar de US Open. Hij is herstellende van een rugblessure en doet het dus rustig aan in zijn voorbereiding op de laatste Grand Slam van het jaar. Op het ATP-toernooi van Winston-Salem moet Van Rijthoven zijn wedstrijdritme weer zien te vinden.

De US Open begint op maandag 29 augustus. Van de Zandschulp, Griekspoor en Van Rijthoven zijn alle drie direct geplaatst voor de Amerikaanse Grand Slam.

