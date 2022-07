Djokovic keerde zondag tot zijn eigen opluchting terug aan de absolute top door voor de vierde keer op rij Wimbledon te winnen. Het was zijn zevende triomf op het Londense gras in totaal, waarmee hij op gelijke hoogte komt met Pete Sampras. Ook is de jacht op Rafael Nadal heropend.

Nadal staat op 22 gewonnen Grand Slams, Djokovic volgt nu met 21 en hoopt opnieuw langszij te komen. Dat deed hij in 2021 al eens eerder, maar een voorsprong nemen was te veel gevraagd. De Serviër verloor de finale van de US Open van Daniil Medvedev, waarmee hij een Calendar Slam misliep.

Ad

De vraag is wat Djokovic dit keer misloopt, of dat er zaken in gang worden gezet waardoor hij alsnog van de partij is op de US Open, die eind augustus van start gaat. De Verenigde Staten hanteren al een tijdlang het beleid dat iedereen die het land wil betreden gevaccineerd moet zijn tegen Covid-19.

Wimbledon Wimbledon | “De opluchting is groot” - Djokovic kan het nog steeds en keert terug aan de top 3 UUR GELEDEN

Wimbledon | “Hij is een beetje een God” - Kyrgios na nederlaag in finale tegen Djokovic

Geen vaccinatie

Djokovic is misschien wel de grootste sporter van allemaal die een coronaprik weigert. Het kostte hem al de Australian Open en diverse andere toernooien, het dreigt hem nu ook deelname aan de US Open te kosten. “Ik wil heel graag tennissen in New York, maar ik ga me niet laten vaccineren”, kondigde hij al aan.

Viervoudig US Open-winnaar McEnroe vindt de hele situatie te gek voor woorden. “Laat Djokovic naar Amerika komen en lekker meedoen. Dit is belachelijk. Je kunt ermee instemmen om getest te worden. Er moet een oplossing te verzinnen zijn”, aldus de Amerikaan. “We gaan toch niet meemaken dat Amerikaanse politici het slechte voorbeeld van Australië volgen…?”

Wimbledon | Djokovic zegeviert ten koste van Kyrgios voor de zevende keer op heilig gras

Posterboy

De ongevaccineerde status van Djokovic blijft onderwerp van discussie en dat houdt ongetwijfeld aan… totdat er definitief een klap wordt gegeven op zijn deelname aan de US Open, die hij al drie keer won. De bekende journalist Ben Rothenberg omschreef Djokovic als de ‘posterboy van de antivax-beweging’, wat in het verkeerde keelgat schoot bij Jelena Djokovic.

De vrouw van Djokovic

nogal fel op de bewering van de bekende tennisjournalist, die Djokovic aanspoorde om zich te laten vaccineren.

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Wimbledon Wimbledon | Vijf conclusies: wending in race Djokovic-Nadal, Kyrgios kan het 19 UUR GELEDEN