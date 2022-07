Met haar sensationele overwinning op de US Open van vorig jaar wekte Raducanu in haar thuisland hoop om de volgende Britse tennisster te worden. Raducanu bleek echter niet tegen de druk bestand en bezweek uiteindelijk onder de enorme verwachtingen.

Raducanu wil nu nieuwe wegen inslaan. Ongeveer drie maanden na haar scheiding met de succesvolle Duitse coach Torben Beltz wil ze met de Russische coach Dmitry Tursunov een ommekeer bewerkstelligen.

Ad

Tursunov is al succesvol geweest met Anett Kontaveit. Onder zijn leiding klom de Estse naar de top 10 van de WTA-wereldranglijst en won in februari zelfs het WTA 500-toernooi in St. Petersburg. Daarnaast coachte de Russin ook topspeelster Aryna Sabalenka.

US Open Tennis | Hij is terug! Nadal gefotografeerd tijdens training in voorbereiding op US Open 27/07/2022 OM 11:24

US Open| Qualifier Raducanu (18) pakt historische titel zonder setverlies

MCENROE: "RADUCANU HEEFT STABILITEIT NODIG"

John McEnroe denkt dat Raducanu op de goede weg is, maar mist haar stabiliteit buiten het veld. Mocht dit gebeuren met haar nieuwe coach, dan voorspelt hij verder succes voor de Britse op de WTA-tour.

"Niemand wint een major tenzij je een geweldige speler bent. Hopelijk gelooft ze erin, maar sindsdien is er veel voor haar veranderd. Ze heeft stabiliteit en de juiste mensen om haar heen nodig", aldus de Amerikaanse tennislegende.

"Ze heeft vorig jaar immers al bewezen dat ze voorbestemd was voor grotere dingen. Je komt niet door een toernooi zonder een set te verliezen en topspelers te verslaan zonder zelf een geweldige speler te zijn", concludeert McEnroe.

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | Organisatie Grand Slam maakt geen uitzondering en kan Djokovic niet helpen 21/07/2022 OM 08:43