Berrettini moest duidelijk inkomen na zijn vijfsetter in de vierde ronde. De Italiaan versloeg toen Davidovic Fokina. Ruud was voor hem een maatje te groot.

Ruud speelde in de eerste twee sets zijn kenmerkende lange punten. In de rally’s lokte hij de Italiaan uit voor een aanvallende slag, die regelmatig de mist in ging. Ook dwong de Noor met slimme sliceballen zijn tegenstander regelmatig tot de fout.

Ad

Ommekeer?

US Open US Open | Ruud is Berrettini eenvoudig de baas en bereikt voor het eerst halve finale EEN UUR GELEDEN

In de derde set begon Berrettini beter te spelen. Hij begon minder fouten te maken en zijn service begon te lopen. Voor het eerst in de wedstrijd kreeg hij breakpoints en wist deze in tweede instantie te benutten.

Op 5-2 kreeg was Berrettini twee keer dichtbij het winnen van de set, maar hij verkwanselde de twee setpoints. Ruud wist daarna de Italiaan terug te breaken en pakte daarna ook de tiebreak.

Kyrgios of Khachanov

Ruud treft in de halve finale de winnaar van de wedstrijd tussen Nick Kyrgios en Karen Khachanov.

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | Ruud in straight sets klaar voor ontmoeting met Van Rijthoven in tweede ronde 29/08/2022 OM 21:20