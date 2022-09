Net zoals in de partij tegen Nadal was het de service van Tiafoe die ongenaakbaar bleek. Rublev heeft slechts vier breakkansen in de hele wedstrijd gekregen, maar allen werden vakkundig weggewerkt door de Amerikaan, meestal dankzij de hulp van een snoeiharde eerste service.

Maar ook Rublev serveerde uitstekend en kon na een goede service vaak uithalen met zijn enorme forehand. Dat de eerste set uitmondde in een tiebreak was dan ook geen verrassing. Op de big points was het Tiafoe die zijn uitmuntende vorm liet zien. Hij won de tiebreak uiteindelijk met 7-3.

Dat patroon zette zich ook door in de tweede set. Wat dat betreft gaat deze kwartfinale niet in de analen van de US Open-historie, maar dat zal Tiafoe worst wezen. Opnieuw moest een tiebreak uitwijzen wie er met de set vandoor zou gaan, en nog meer dan in de eerste set was het de Amerikaan die wist te pieken op het juiste moment. Hij stond in die tiebreak geen punt af aan zijn Russische opponent en pakte zo set twee.

Eerste break

In set drie leek het servicegeweld zich aanvankelijk door te zetten, totdat Tiafoe Rublev ineens brak in de zevende game van de wedstrijd. Het was de eerste servicebreak van de wedstrijd, en meteen ook de beslissing in de partij.

Met een ace door het midden plaatste de huidige nummer 26 van de wereld zich voor het eerst voor een halve finale van een Grand Slam, waarin hij het gaat opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz, die vannacht afgewerkt gaat worden.

