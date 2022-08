Zverev verstuikte zijn enkel in de halve finale van Roland Garros in een duel met uiteindelijke toernooiwinnaar Rafael Nadal en moest worden geopereerd na het scheuren van drie buitenste banden.

Tot voor kort had Zverev nog plannen om wel van start te gaan in New York, maar vandaag maakte hij aan de organisatie bekend dat hij niet van de partij zal zijn op Flushing Meadows. Zijn nieuwe doel is nu de Davis Cup van medio september.

Ad

Halve finale

US Open US Open | "Snap niet dat vrouwen andere ballen gebruiken" - Swiatek haalt uit naar ballenreglement 18/08/2022 OM 10:20

De Duitser haalde vorig jaar de halve finales in New York, waarin hij na een urenlange vijfsetter verloor van Novak Djokovic. Een jaar daarvoor was de huidige nummer twee van de wereld enkele punten verwijderd van zijn eerste Grand Slam-overwinning, maar in de supertiebreak moest hij uiteindelijk buigen voor de Oostenrijker Dominic Thiem.

Door zijn afzegging gaat Zverev de 720 punten die hij vorig jaar verdiende moeten inleveren, en zakt hij hoogstwaarschijnlijk een aantal plekken op de wereldranglijst.

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | "Beste spelers moeten meedoen" - Medvedev hoopt op deelname Djokovic in New York 16/08/2022 OM 08:05