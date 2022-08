Van de Zandschulp had de eerste set nog gewonnen, maar in de tweede set was de Amerikaans die een plaatsje boven Van de Zandschulp staat op de wereldranglijst te sterk.

Na een punt te spelen zette het onweer in en moesten de spelers naar binnen. Het klaarde die dag niet meer op en de wedstrijd zou de dag erna worden afgemaakt.

Ad

Tiafoe (ATP-27) kwam na deze onderbreking een stuk sterker uit de startblokken. Meteen op de eerste servicegame van Van de Zandschulp kreeg hij een breakpoint. Deze wist de Nederlander nog weg te werken, maar een twee games later keek hij wel tegen een break achterstand aan.

US Open Tennis | Nadal moet toernooi van Montreal overslaan door pijntje 20 UUR GELEDEN

Zelfde dag in actie

Op 5-3 benutte de Amerikaan zijn vierde matchpunt waardoor hij in de kwartfinales uit mocht komen. Door het omgegooide schema werd die later die dag nog gespeeld. Hij verloor in drie sets van Nick Kyrgios. Die zelfs drie wedstrijden op een dag speelde.

Waar kijk je?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open Tennis | “Dit is waanzin” - Isner neemt het op voor ongevaccineerde Djokovic GISTEREN OM 08:26