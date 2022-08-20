C. Garcia vs A. Sabalenka | Cincinnati
Enkel - vrouwen | Halve finale | 20.08.2022 | Center Court
Gepland
C. Garcia
C. Garcia
A. Sabalenka (6)
A. Sabalenka (6)
Start vanaf 19:00
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Caroline Garcia - Aryna Sabalenka Samenvatting

Spelersoverzicht

Caroline-Garcia-headshot
CarolineGarcia
Frankrijk
Frankrijk
  • WTA klassement35
  • WTA punten1380
  • Leeftijd28
  • Lengte1.77m
  • Gewicht-
Aryna-Sabalenka-headshot
ArynaSabalenka
Belarus
Belarus
  • WTA klassement7
  • WTA punten3121
  • Leeftijd24
  • Lengte1.82m
  • Gewicht-

Statistieken

Recente wedstrijden

C. Garcia

A. Sabalenka

Gerelateerde wedstrijden

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Stand

SpelersPtn
1
I. Swiatek
8501
2
A. Kontaveit
4476
3
M. Sakkari
4190
4
P. Badosa
4155
5
O. Jabeur
3920