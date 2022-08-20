C. Garcia vs A. Sabalenka | Cincinnati
Enkel - vrouwen | Halve finale | 20.08.2022 | Center Court
Gepland
C. Garcia
A. Sabalenka (6)
Start vanaf 19:00
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Caroline Garcia - Aryna Sabalenka Samenvatting
Spelersoverzicht
CarolineGarcia
Frankrijk
- WTA klassement35
- WTA punten1380
- Leeftijd28
- Lengte1.77m
- Gewicht-
ArynaSabalenka
Belarus
- WTA klassement7
- WTA punten3121
- Leeftijd24
- Lengte1.82m
- Gewicht-
Statistieken
Recente wedstrijden
C. Garcia
A. Sabalenka
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Stand
|Spelers
|Ptn
|1
|8501
|2
|4476
|3
|4190
|4
|4155
|5
|3920