Tokyo 2020 | Blummenfelt wint de triatlon - samenvatting

De belangrijkste wedstrijd van de sport beginnen met een valste start. De Fransman Vincent Luis liet zich niet van de wijs brengen door het onstuimige begin en kwam als eerste uit het water. De Zuid-Afrikaan Henri Schoeman, nummer drie van Rio 2016, kwam als vijfde uit het water. De Belg Marten van Riel was de zesde in de wisselzone gevolgt door Jonathan Brownlee. De zilveren medaille winnaar in Rio de Janeiro vijf jaar geleden.

Bij de eerste wisselzone kreeg Morgan Pearson een tijdstraf van 15 seconden omdat hij niet al zijn spullen in de daarvoor bestemde bak had geplaatst. Mario Mol, een van de favorieten voor de eindoverwinning, kwam als 39e uit het water. Daardoor liep de spanjaard direct een achterstand van 42 seconden op.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Blummenfelt wint de triatlon - samenvatting EEN UUR GELEDEN

Meerdere triatleten probeerden te ontsnappen bij het fietsen, maar de inspanningen mochten niet baten. Er onstond een peloton dat tot aan de wisselzone stand hield. Alle grote namen waren aanwezig en de beslissing zal dus gemaakt worden bij het hardlopen. Alois Knabl kwam ten val. Vanwege een beschadigde fiets moest de Oostenrijker helaas opgeven.

Bij het hardlopen wist Alex Yee een gat te slaan op zijn concurrenten. Alleen Kristian Blummenfelt en Hayden Wilde wisten zich nog aan te sluiten bij de Brit. Het sterkste eindschot was van de Noor. Hij won hierdoor zijn eerste olympische titel. Het zilver ging naar Alex Yee en de Australiër Hayden Wilde kreeg het brons omgehangen.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokio 2020 Olympische Spelen Tokyo 2020 | Maya Kingma Nederlandse medaillefavoriet bij het triatlon 19/07/2021 OM 14:52