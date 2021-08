Veel sportfans reageerden geschokt toen de 24-jarige GOAT meldde niet mee te doen aan de individuele finales, maar vanuit de hele wereld was er ook direct veel medeleven voor de viervoudig olympisch kampioene. Een aantal bekende internationale opiniemakers zat echter anders in de wedstrijd.

haar terugtrekking 'laf en teleurstellend' en vond de Amerikaanse activist Charlie Kirk haar 'zwak'. De woorden vielen niet bepaald in de smaak en op Twitter kregen de twee er geweldig van langs door turn- en sportliefhebbers over de hele wereld.

Je hebt je teamgenoten, je supporters en bovenal je land in de steek gelaten - Piers Morgan

We voeden een generatie zwakke mensen op, zoals Simone Biles. Zij laat de rest van de natie zien dat je in een miljoen stukjes breekt als het zwaar wordt - Charlie Kirk

De kritiek van sommigen maakte de blijdschap na het gewonnen brons misschien wel des te groter voor Biles. Tijdens de balkwedstrijd liet de Amerikaanse zich van haar meest sportieve kant zien door oefeningen van tegenstanders te belonen met een applaus. Ook gaf ze iedere deelneemster die een oefening deed een omhelzing en complimenteerde ze de Braziliaanse Flávia Saraiva met haar outfit. Bekijk hier haar bronzen oefening

De sportieve gestes maakten wereldwijd indruk. Zo kreeg Biles omgekeerd complimenten van haar landgenoot en grootste olympiër aller tijden: Michael Phelps. De zwemgigant kampte zelf lang met depressies en gaf aan dat alle aandacht op sporters 'verstikkend kan werken'.

Naast haar eigen mentale problemen had Biles tijdens de Spelen ook te maken met een triest verlies in de familiekring. Kort na de finale op de balk gaf de Amerikaanse aan dat haar tante twee dagen daarvoor was overleden. Het maakte de prestatie van de negentienvoudig wereldkampioen des te knapper. Na afloop van de balkwedstrijd facetimede ze voor het oog van de hele wereld met haar trotse ouders om samen de derde plaats te vieren.

Tokyo 2020 | Simone Biles zoekt na winst brons contact met het thuisfront

So at the end of the day it’s just like you have to be a little bit more mindful what you say online because you have no idea what these athletes are going through, as well as their sports

Dat de enige individuele medaille van Biles tijdens Tokyo 2020 een bronzen plak zou zijn, hadden weinig mensen vooraf verwacht. Die bronzen plak kan echter wel eens de belangrijkste overwinning zijn en worden in haar o zo succesvolle carrière. Dit is namelijk een overwinning op haarzelf. Of ze naar de Spelen 2024 gaat, laat ze nog in het midden. ''Ik sluit het niet uit, maar ik wil dit eerst verwerken voordat we aan Parijs gaan denken.''

