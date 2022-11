Het was vanaf het eerste moment spannend op de Koppenbergcross, zoals we gewend zijn bij het veldrijden. De grote namen meldden zich vroeg vooraan en dus zagen we een groepje met onder anderen Eli Iserbyt, Lars van der Haar, Thibau Nys en Michael Vanthourenhout. Ook Pim Ronhaar, Jens Adams en Lander Loockx zaten goed voorin.

Ad

Er werd wel aangevallen, maar echt los kwam niemand. Iserbyt wist op de Koppenberg telkens de schade te herstellen en na enkele rondes werd het tempo even teruggeschroefd, waardoor er weer wat renners terug konden keren naar de groep.

Veldrijden Koppenbergcross | Van der Haar wint in een machtige eindsprint 2 UUR GELEDEN

Versnelling Iserbyt

Precies op dat moment gooide Eli Iserbyt echter de knuppel in het hoenderhok op de befaamde Koppenberg. De Belg zag dat Van der Haar wat diep zat en plaatste een verschroeiende versnelling. Van der Haar kon echter knap terugkomen en dus gingen de twee favorieten er samen vandoor.

In de afdaling die volgde, zette Iserbyt zijn Nederlandse concurrent behoorlijk onder druk, maar Van der Haar knokte zich telkens terug. Niet veel later waren de rollen ineens omgedraaid. Iserbyt maakte een fout in een bocht en trapte zijn ketting eraf. Van der Haar kon profiteren en pakte een voorsprong van enkele seconden.

Van der Haar trok echter niet vol door, waardoor Iserbyt relatief gemakkelijk weer kon aansluiten. Het tempo lag echter weer zeer hoog en met nog vier rondes te gaan bleven Iserbyt en Van der Haar veelvuldig sprinten.

Tactisch spel

Van der Haar viel op zijn beurt Iserbyt daarna aan op de Koppenberg en sloeg een gaatje, maar even later zakte het tempo toch weer in. Daar profiteerde Michael Vanthourenhout van. Terwijl Van der Haar en Iserbyt naar elkaar keken, kreeg de ploeggenoot van Iserbyt de ruimte om de kop te nemen. Lang duurde dit echter niet, want Van der Haar stoof even later achter Vanthourenhout aan en liet Iserbyt achter zich vlak voor de Koppenberg. Iserbyt wist zich toch weer terug te vechten, maar er werd duidelijk met krachten gesmeten aan alle kanten.

Vanthourenhout wist bij de twee favorieten te blijven en dus had Iserbyt het voordeel van een teamgenoot, terwijl het groepje de bel voor de laatste ronde hoorde. Vanthourenhout bepaalde het tempo op kop voor Iserbyt, maar Van der Haar leek de sterkste van de drie.

Finale

Halverwege de laatste ronde ging het echter ineens mis. Van der Haar gleed weg in een bocht en ging onderuit. De Nederlander had nog enigszins geluk dat Iserbyt achter hem ook geblokkeerd werd, waardoor alleen Vanthourenhout echt kon profiteren. Van der Haar wist dat er nog een klim aan zat te komen, waarop hij het verschil kon maken, maar Vanthourenhout had toch een aardige voorsprong.

De spanning stond er in de finale vol op, terwijl de drie vooraan zich klaar aan het maken waren voor de laatste keer Koppenberg. Zij aan zij reden Iserbyt en Van der Haar de Koppenberg op en Michael Vanthourenhout leek even op weg naar een prachtige overwinning. Het was echter toch Van der Haar die nog een ultieme krachtsinspanning kon leveren en Vanthourenhout wist te achterhalen. Iserbyt kon Van der Haar ook niet volgen en dus kon Van der Haar de eerste Koppenbergcross van zijn carrière bijschrijven.

Waar kijk je?

Voor veldrijden ben je bij Eurosport in 2022/2023 uiteraard weer aan het goede adres. Alle crossen kijk je live. Via discovery+ mis je geen minuut. Elke wedstrijd wordt met Nederlands commentaar uitgezonden.

Veldrijden Veldrijden | Fem van Empel wint de Koppenbergcross 4 UUR GELEDEN