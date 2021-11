Pidcock wil in december de basis leggen voor dit ultieme succes. Tussen 4 december en 2 januari rijdt hij tien crossen. De regerend olympisch kampioen op de mountainbike begint zijn seizoen net als Van Aert op zaterdag 4 december bij de Superprestige in Boom. Dit doet hij naar eigen zeggen zonder specifieke voorbereiding en daarom met weinig verwachtingen.

Vorm groeien

Ad

De vorm van Pidcock moet vervolgens langzaam groeien in de decembermaand met wereldbekerstarts in Antwerpen (5 december) en Val di Sole (12 december). Tussendoor verblijft hij met zijn ploeg Ineos vijf dagen op Mallorca.

Veldrijden Veldrijden | Wat is het schema voor Van der Poel en wanneer zien we het duel met Van Aert? 24/11/2021 OM 09:44

Op zaterdag 18 december komt Pidcock voor het eerst dit seizoen Van der Poel tegen in het veld. Bede klasbakken starten in het Brabantse Rucphen. Van Aert is er dan niet bij. De Belgische renner is dan met zijn ploeg Jumbo-Visma op trainingsstage in Spanje.

Na zijn deelname op zondag 19 december in Namen start Pidcock ook op Tweede Kerstdag in Dendermonde. De Engelsman treft dan zowel Van der Poel als Van Aert. Houd hier dus rekening mee met het plannen van de familieverplichtingen! In dezelfde week start Pidcock ook bij de Superprestiges in Heusden-Zolder (maandag 27 december) en Diegem (woensdag 29 december).

Laatste keer

Op Nieuwjaarsdag rijdt de Ineos-renners in Baal, waarna hij op zondag 2 januari opnieuw de strijd aangaat met Van der Poel en Van Aert bij de wereldbeker in Hulst. De X2O-trofee in Herentals op woensdag 5 januari is mogelijk de laatste keer deze winter dat ‘de grote drie’ het in het veld tegen elkaar opnemen, aangezien Van Aert heeft aangekondigd waarschijnlijk geen WK te rijden.



Pidcock legt de laatste hand aan zijn WK-voorbereiding bij de X2O-trofee in Hamme op zaterdag 22 januari en de wereldbekerwedstrijd op zondag 23 januari in Hoogerheide. Op zondag 30 januari wil de Engelsman Van der Poel van zijn kroon stoten tijdens het wereldkampioenschap in het Amerikaanse Fayetteville.

Vorig jaar eindigde Pidcock ietwat teleurstellend als vierde achter Van der Poel, Van Aert en Toon Aerts. Zijn Belgische coach Kurt Bogaerts heeft al aangekondigd dat Pidcock niet alleen om deel te nemen de oversteek gaat maken naar de Verenigde Staten.

Het volledige veldritseizoen is te zien op Eurosport en discovery+

Veldrijden Wereldbeker | Iserbyt wint ook in Koksijde en verstevigt zijn voorsprong in wereldbeker 21/11/2021 OM 15:45