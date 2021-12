De wedstrijd in Val di Sole beloofde bij de start een interessante wedstrijd te worden. Hoewel wereldbekerleider Lucinda Brand ontbrak, maakte het besneeuwde parcours in Italië alles goed. Naast Brand stonden ook Shirin van Anrooij en Kata Blanka Vas niet aan de start.

Materiaalpech Vos

Vos maakte vandaag haar rentree in het veld. Nadat ze overtuigde bij de wereldbekerwedstrijden in de Verenigde Staten nam ze een pauze om te herstellen van haar wegseizoen. Haar rentree begon echter met problemen nadat ze door materiaalpech secondenlang langs het parcours moest staan.

Fem van Empel daarentegen had een uitstekende start. De Brabantse die rijdt voor Pauwels Sauzen-Bingoal nam al vroeg de leiding in handen. Denise Betsema leidde het grootste gedeelte van de wedstrijd de achtervolging. Ook de Canadese Maghalie Rochette, die bij de wereldbeker in Besançon nog tweede werd beleefde een goede wedstrijd. Rochette reed rondenlang op de derde positie achter Betsema.

Bizarre laatste ronde

Voor het ingaan van de laatste ronde had Rochette de Texelse echter ingehaald en kwam steeds dichterbij leidster Van Empel. In de laatste ronde was het Vos die nog het meeste in de tank had. Vanuit het achterveld haalde ze zowel Betsema en Rochette in en kwam rap dichterbij Van Empel.

Vlak voor de finish had Vos het achterwiel van Van Empel bereikt en door haar goede sprint was de veterane de favoriet voor de overwinning. In een laatste bocht ging Vos aan Van Empel voorbij, maar bij de inhaalactie bleef ze haken achter een paaltje. Het was daardoor niet Vos, maar Van Empel die met de overwinning naar huis gaat.

Door de afwezigheid van Brand kwam Betsema dichterbij in het wereldbekerklassement. Betsema, die uiteindelijk als vijfde eindigde doordat Eva Lechner haar ook nog inhaalde, heeft nu een achterstand van acht punten op de renner van Baloise Trek Lions. Van Empel neemt door haar overwinning de leiding in het -23-klassement.

