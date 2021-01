Veldrijden

WK Veldrijden | "De sterkste zal zich onderscheiden op dit parcours" Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel bereidt zich in Spanje voor op het WK veldrijden. De Nederlander over het parcours, of het nog bijzonder is om wereldkampioen te worden en of hij al bezig is met het wegprogramma.

00:01:41, 719 weergaves, een dag geleden