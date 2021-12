Hij miste weliswaar de helft van de wedstrijden van Borussia Dortmund, maar desondanks drukte Haaland zijn stempel op de groepsfase van de Champions League met drie doelpunten in drie duels.

Sommigen voorspellen voor de toekomst zelfs een strijd om wie de beste is tussen Haaland en Kylian Mbappé, vergelijkbaar met de rivaliteit tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi in de afgelopen jaren.

Ad

Wanneer de meest prestigieuze competitie van Europa na de kerst verder gaat, moet de 21-jarige spits echter thuis toekijken.

Voetbal Bundesliga | Kimmich langer aan de kant door aanhoudende longproblemen na corona 4 UUR GELEDEN

Europa League niet bevredigend

Borussia Dortmund besloot zijn campagne in groep C met een sterke 5-0 overwinning op Besiktas. Voor de aftrap wist de ploeg al dat het de laatste zestien niet ging halen. De geel-zwarten moeten noodgedwongen verder in de Europa League. En dat is niet bevredigend voor een speler van het kaliber van Haaland.

De Champions League is de plek waar de beste spelers ter wereld zich laten zien. De nummer elf in de verkiezing van de Gouden Bal hoort daar tussen. Wanneer Borussia Dortmund hem dit platform niet kan bieden, dan wordt het tijd om een club te zoeken die dat wel kan.

En dan heeft Haaland zich met Noorwegen ook niet gekwalificeerd voor het WK. Wanneer de groten der aarden in Qatar strijden om voetbalonsterfelijkheid zit Haaland opnieuw thuis. Natuurlijk, de spits kan niets doen aan zijn nationaliteit.

Geboren in Leeds had hij ook voor Engeland kunnen kiezen, maar nu met vijftien caps voor Noorwegen achter zijn naam kan hij niet meer switchen. Dat hij nu ook het WK misloopt, kan wel zijn andere keuzes beïnvloeden.

Dortmund ontgroeid

Het voelt steeds meer alsof Haaland op een kruispunt staat in zijn carrière. Het is misschien eerder dan velen hadden voorspeld, maar zijn ontwikkeling als één van de beste centrumspitsen ter wereld is ook sneller gegaan dan alle verwachtingen. Dortmund is goed geweest voor Haaland, maar misschien is hij de Bundesliga-club inmiddels ontgroeid.

Michael Zorc, sportief directeur van de club, heeft aangegeven dat er bepaalde voorwaarden in het contract van Haaland staan. Hierdoor kan hij het Westfalenstadion in de zomer verlaten voor een transferbedrag van naar verluidt 75 miljoen euro. Voor die prijs zou de Noor een relatief koopje zijn.

Opties voor Haaland

Beide clubs uit Manchester, City en United, staan vrijwel zeker voor de deur bij Haaland wanneer hij besluit om Dortmund te verlaten. En ook Chelsea is een optie nu er steeds meer vraagtekens staan bij de waarde van Romelu Lukaku voor het team. Het is ook mogelijk dat Jurgen Klopp zijn connecties in Dortmund nog eens aanhaalt om Haaland binnen te hengelen.

En Paris Saint-Germain zou op de markt kunnen komen wanneer Mbappé het Parc des Princes verlaat. Wanneer deze Fransman niet naar Real Madrid gaat, zou ook deze Spaanse grootmacht de volgende bestemming van de Noor kunnen worden. Er gaan zelfs geruchten dat Florentino Perez zijn pijlen richten op Haaland én Mbappé om zo een nieuw sterrenensemble in Madrid te stichten.

Borussia Dortmund is altijd een springplank geweest voor Haaland na zijn periode bij Red Bull Salszburg. Het zou nu zomaar eens de tijd kunnen zijn voor een nieuwe stap.

En iedereen die de Noor de afgelopen tijd heeft zien spelen, weet hoe groot de stappen zijn die hij zet.

Allsvenskan Allsvenskan | Supporters Malmö FF vieren kampioenschap met heerlijke pitch invasion 05/12/2021 OM 11:32