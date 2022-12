Spanje begon met een extreem aanvallende opstelling aan zijn achtste finale tegen Marokko. Met Aymeric Laporte en Jordi Alba stonden er op papier slechtst twee pure verdedigers op het wedstrijdformulier. Topscoorder Álvaro Morata moest op de bank plaatsnemen en werd in de spits vervangen door Marco Asensio.

De wedstrijd begon uiterst fel en op het scherpst van de snede was het Marokko dat de eerste kans van de wedstrijd kreeg, maar sterspeler Achraf Hakimi schoot een vrije trap vanaf een meter of twintig ruim over het doel van Unai Simón. Spanje werd gedurende de eerste helft wel wat sterker en dat leidde na een klein half uur spelen tot het eerste gevaarlijke moment. Asensio werd goed weggestuurd, maar schoot de bal hard in het zijnet.

Ad

Niet veel later was het Marokko dat zich weer gevaarlijke meldde voor het Spaanse doel. Oud-Ajacied Noussair Mazraoui haalde hard uit met links, maar zag zijn poging via het lichaam van Rodri met enige moeite gestopt worden door Simón. Kort voor rust kwam Spanje - dat veelvuldig de bal had - nog eens in de problemen als West Ham United-verdediger Nayef Aguerd van dichtbij over kopt.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Ziyech lepelt Marokko naar laatste zestien, Kroatië stopt ‘gouden generatie’ België 01/12/2022 OM 16:54

Spaanse wissels

Met de brilstand op het bord gingen de twee ploegen de kleedkamer in en ook in het begin van de tweede helft kwamen Marokko en Spanje nog steeds moeilijk tot grote kansen. Ondanks het weinige gevaar aan beide doelen ging het tempo in de wedstrijd flink omhoog. Na ruim een uur spelen vond de Spaanse bondscoach Luis Enrique het ontbreken van aanvallende stootkracht wel genoeg en bracht hij goaltjesdief Morata in voor Asensio. Ook de achttienjarige Gavi moest het veld verlaten, voor hem kwam Carlos Soler.

Ook met Morata kwam Spanje echter niet door de waterdichte Marokkaanse defensie heen, maar het lukte Marokko ook niet om er zelf gevaarlijk uit te komen. Bovendien vloeiden de krachten bij de Noord-Afrikanen met de minuut verder weg. Na tachtig minuten voetballen was het invaller Nico Williams die voor de nodige nieuwe energie zorgde op de rechterflank van Spanje. Een scherpe voorzet van de Bask werd net niet binnen gelopen door Dani Olmo. Even later was het diezelfde Williams die Morata wegstak, maar de spits schoot ruim voorlangs.

West Ham-verdediger Nayef Aguerd moest met een blessure noodgedwongen het veld verlaten. Foto: Eurosport

Bloedstollende verlenging

Veel Marokkanen liepen aan het einde van de tweede helft op hun laatste benen, onder anderen Mazraoui en Youssef En Nesyri waren moe gestreden en werden naar de kant gehaald. Niet veel later moest ook sterkhouder Aguerd met een blessure de strijd staken. In de tweede minuut van de extra tijd kroop de Spaanse doelman Simón nog maar weer eens door het oog van de naald, nadat hij veel te veel tijd nam bij het wegwerken van een terugspeelbal. Ook in de laatste minuten van de reguliere speeltijd kwamen beide ploegen niet tot scoren en dus moest een verlenging uitwijzen wie een ticket voor de kwartfinales verdiende.

In de slotfase van de eerste helft in de verlenging had Marokko de 1-0 op de schoen, maar invaller Walid Cheddira bleef oog in oog met Simón niet rustig genoeg en schoot recht op de Spaanse doelman. In de laatste minuten van de verlenging kwamen de Marokkanen niet verder dan met de hele ploeg verdedigen. Als dan ook nog de andere centrale verdediger Romain Saïss ook nog geblesseerd raakte, zag het er heel slecht uit voor Marokko in de laatste minuten van dit spannende WK-duel.

Spanjaarden bezwijken

In de allerlaatste seconden van de wedstrijd was invaller Pablo Sarabia nog heel dichtbij de Spaanse overwinning, maar de aanvaller van PSG schiet vanuit de volley op de buitenkant van de paal. Niet veel later floot de Argentijnse scheidsrechter Fernando Rapallini voor het laatst en moest een strafschoppenserie uitmaken wie naar de kwartfinales op het WK in Qatar ging. In de serie is het invaller Sarabia - die speciaal voor de strafschoppen was gebracht - die als eerste speler miste, zijn poging belandde op de paal.

Niet veel later is het ook Soler die zijn strafschop gepakt ziet worden door Bonou. Marokko kon zich dan op een ruime voorsprong schieten, maar Simon hield de Spanjaarden met een knappe safe op een inzet van ... in de race. De strafschop daarna is het echter ook Sergio Busquets die bezweek onder druk van het WK. Alle Spanjaarden misten hun strafschop en het was Hakimi die met een panenka de Marokkanen naar de kwartfinales schoot.

Achraf Hakimi maakt het af met een panenka en schiet Marokko naar de kwartfinale. Foto: Eurosport

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Nieuw Frans koningskoppel Mbappé-Giroud geboren - "Ik hou van je" 6 UUR GELEDEN