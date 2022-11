De Amerikanen wisten dat ze moesten winnen om nog kans te maken op de volgende ronde van dit wereldkampioenschap in Qatar. Met die instelling begonnen ze dan ook aan hun eerste helft tegen Iran met veel agressiviteit en hoge druk. Dat leidde direct tot een aantal kansjes met Yunus Musah en voormalig Ajax-verdediger Sergiño Dest.

In de 38e minuut was het ook eindelijk raak. Dest werd weggestuurd op de rechterflank en gaf de bal perfect voor op Christian Pulisic. De aanvaller van Chelsea tikte van dichtbij de openingstreffer van het duel binnen. De jonge ster van de Amerikanen werd daarna echter hard geraakt door de Iraanse doelman en moest in de rust zelfs de strijd staken.

Na rust gingen de Verenigde Staten op zoek naar een grote voorsprong, maar langzaam maar zeker kwam Iran beter in de wedstrijd. Het leidde in de 52e minuut tot de grootste Iraanse kans, maar Saman Ghoddos kopte net over. Enkele minuten later was het diezelfde Ghoddos die een voorzet naast schoot.

Het moment voor de cruciale goal van Christian Pulisic. Foto: Getty Images

Penalty moment

In de laatste tien minuten van de reguliere speeltijd drongen de Iraniers flink aan. In de 83e minuut kwam invaller Ali Karimi net wat kracht te kort in zijn poging op de gelijkmaker. Iran weet dat het aan een punt genoeg had en startte een serieus slotoffensief tegen de steeds verder achteruit lopende Amerikanen.

In de absolute slotfase keek heel Iran vragend naar de scheidsrechter als spits Mehdi Taremi ging liggen na licht contact met Cameron Carter-Vickers. De Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz vindt het niks en ook de VAR greep niet in en dus zijn het de Verenigde Staten die het op gaan nemen tegen het Nederlands elftal in de achtste finale.

83' Grote kans Iran! Een voorzet lijkt door iedereen gemist te worden, maar Karimi kan toch nog contact maken met de bal. Er zit echter niet genoeg kracht achter zijn poging. Kans verkeken.

Marcus Rashford scoorde twee keer tegen een onmachtig Wales. Foto: Getty Images

Engeland overtuigt in tweede helft

Ook de Engelsen gaan door naar de achtste finales. 'De 'Three Lions' bleven in de eerste helft nog steken op 0-0 tegen een stug Wales, maar lopen in de tweede helft makkelijk uit naar een 3-0-overwinning en gaan als groepshoofd door op het eindtoernooi in Qatar.

De openingsgoal kwam in de 50e minuut toen Marcus Rashford een vrije trap prachtig in de bovenhoek krulde. Enkele minuten later was het Phil Foden - die eindelijk in de basis mocht beginnen - die op aangeven van Harry Kane de 2-0 binnen schuifte.

De maker van de eerste goal, Rashford, zorgt in de 68e minuut zelfs nog voor de 3-0 eindstand, hij is samen met Cody Gakpo, Kylian Mbappé en Enner Valencia de topscorer van dit WK. Engeland treft in de achtste finales op tegen Senegal, de Verenigde Staten nemen het dus op tegen het Nederlands elftal.

Stand Groep B

1. Engeland - 7 punten (+7)

2. Verenigde Staten - 5 punten (+1)

3. Iran - 3 punten (-3)

4. Wales - 1 punt (-5)

