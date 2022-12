De uitgangspositie van Marokko was al goed met vier punten uit twee wedstrijden en na vier minuten zaten de Marokkanen helemaal op rozen. Ziyech profiteerde van kortsluiting in de Canadese defensie en lepelde de bal van ver buiten het strafschopgebied in het doel. Toen Youssef En-Nesyri er ook nog 0-2 van maakte, leek het na 23 minuten helemaal beslist.

Dat was echter te simpel gedacht door een onfortuinlijk eigen doelpunt van Nayef Aguerd (1-2), wat ook de eindstand zou opleveren, maar toen waren alle ogen allang gericht op Kroatië - België. Door de tussenstand bij Marokko was slechts voor één van de twee outsiders plek in de achtste finales van het WK en de strijd die werd gestreden, stelde ondanks het gebrek aan doelpunten geen moment teleur.

Vice-wereldkampioen van 2018 Kroatië had aan een gelijkspel genoeg en had al na elf seconden op voorsprong kunnen komen. De tot gouden generatie gebombardeerde spelers van België herstelden zich vervolgens van die zwakke start, maar ontsnapte aan een penalty tegen na een overtreding van Carrasco, die op de tenen trapte.

De gevoelige linkervoet van Ziyech stuurt Marokko naar de achtste finale van het WK Foto: Getty Images

Lukaku mist kansen

De bal lag al op de stip en Luka Modric stond klaar om het op te nemen tegen Real Madrid-ploeggenoot Thibaut Courtois, maar toen greep de VAR alsnog in: het was in aanloop naar de overtreding van Carrasco minimaal buitenspel. Het kostte de Kroaten een penalty. En behoedde België voor een mogelijke achterstand.

Tijdens de tweede helft leek het wel alsof er al een achtste finale werd gespeeld, met spel dat op en neer golfde als ware het een knockout-wedstrijd tussen twee aan elkaar gewaagde ploegen. België bracht Romelu Lukaku in om iets te forceren, maar het waren eerst de Kroaten die begonnen te drukken. Diverse keren moest juist Courtois ballen keren.

Toch was het uitgerekend Lukaku die zich had kunnen ontpoppen tot redder van de Belgische natie. Kevin de Bruyne wist hem uitstekend te vinden en de spits bevond zich in kansrijke positie, maar schoot keihard tegen de paal. Het lukte Lukaku in de slotminuut zelfs niet om de bal over de lijn van een leeg doel te werken.

De Belgen waren er in de slotfase dichtbij, maar het laatste zetje bleef uit... Foto: Getty Images

Druk op Martinez

Het spel golfde ook in de slotfase op en neer, waarbij zich meer mogelijkheden dan kansen voordeden. België vestigde zijn ijdele hoop op Lukaku, maar het was achterin Jan Vertonghen die naderend onheil moest voorkomen met een ultieme tackle. Dat lukte. Hoezeer het spel echter ook op en neer golfde, dreef België steeds verder weg van zijn reddingsboei. De klok tikte verder, Kroatië hoefde steeds korter af te tellen tot de veilige haven van het eindsignaal.

Aldus geschiedde. De Belgen beten zich stuk en moeten Qatar al verlaten na de groepsfase. De gouden generatie blijft opnieuw achter met lege handen en er werd al zoveel gemopperd de laatste dagen, waarmee het de vraag lijkt of het contract van Roberto Martinez als bondscoach wel wordt verlengd.

Het zijn zorgen waar de Marokkanen en Kroaten op hun beurt niet mee zitten. Marokko schreef door te winnen van Canada geschiedenis met groepswinst (als eerste Afrikaanse land sinds Nigeria in 1998) en het gelouterde Kroatië meldt zich in de achtste finale. Spanje, Japan en Duitsland maken donderdagavond uit hoe deze affiches bij de laatste zestien er precies uit komen te zien.

Eindstand groep F

1. Marokko - 7 punten (+3)

2. Kroatië - 5 punten (+3)

3. België - 4 punten (-1)

4. Canada - 0 punten (-5)

