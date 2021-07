Shanice Van de Sanden opende de score voor de Nederlandse ploeg nadat ze door Jackie Groenen was weggestuurd. Het Chinese elftal kwam in de 28e minuut op gelijke hoogte door Shanshan Wang.

De Nederlandse ploeg liet zich na dit tegendoelpunt niet uit het veld slaan en twee doelpunten van Lineth Beerensteyn zorgden voor een comfortabele 3-1 voorsprong bij rust. Ook na de rust bleven de Nederlandse doelpunten komen. Goals kwamen er van Lieke Martens en Vivianne Miedema, beiden twee keer, en Victoria Pelova. In totaal scoorde Miedema dit toernooi al acht keer. Ze gaat hiermee fier aan kop in de topscorersranglijst.

De aanval van de Nederlandse ploeg was de eerste drie wedstrijden ongelooflijk scherp. In de eerste drie wedstrijden werd het doel 21 keer gevonden. Van alle schoten op doel belandde 40 procent achter de keeper.



Tokyo 2020 | Acht doelpunten in drie wedstrijden, Miedema bewijst dat ze een wereldspits is

Tokyo 2020 | bekijk hier alle doelpunten van Vivianne Miedema in de groepsfase



Nederland zal zijn goede aanval nodig hebben in de kwartfinale. De oranjevrouwen moeten namelijk aantreden tegen de Amerikaanse wereldkampioenen, die hun groepswedstrijd tegen Zweden verrassen verloren. Ook de laatste groepswedstrijd van de Verenigde Staten leverde geen winst op. Tegen Australië bleef het 0-0. De wedstrijd staat gepland voor vrijdag 30 juli om 13:00 uur.

Nederland hoeft niet te reizen voor hun volgende wedstrijd. Net als de wedstrijd tegen China vindt de kwartfinale plaats in Yokohama.

