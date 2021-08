De Verenigde Staten en Canada maakten er geen spectaculaire halve finale van. In de twintigste minuut kreeg de VS de eerste tegenslag te verduren. Keepster Alyssa Naeher kwam na een voorzet verkeerd terecht op haar rechterbeen en moest tien minuten later gewisseld worden.

Na rust kwam Canada flink onder druk te staan en kregen de Amerikanen aardige kansen via Lloyd en Ertz, maar keepster Stephanie Labbé keepte wederom een sterke wedstrijd.

Penalty

Ondanks de druk ging het toch nog mis voor de VS. Verdedigster Tierna Davidson wilde de bal wegwerken uit de eigen zestien, maar ze zag invalster Rose niet aankomen en trapte vol tegen het been van de Canadese aan.

Scheidsrechter Kateryna Monzul floot aanvankelijk niet voor dit moment, maar legde de bal toch op de stip na een ingreep van de VAR. Middenvelder Jessie Flemming bleef koel vanaf elf meter en schoot de bal overtuigend langs de ingevallen Adrianne Franch.

