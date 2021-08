Nederland wist in de strijd om een plek in de halve finale op voorsprong te komen door Kitty Jouwstra, die de 1-0 maakte. Het tweede doelpunt was een penalty die raak werd gegooid door Simone van der Kraats. De topscorer van Nederlands schreef ook het derde doelpunt op haar naam, met nog 1.21 minuut op de klok.

De Hongaarse vrouwen wisten goed mee te komen, waardoor de eerste periode een gelijk opgaande strijd werd. Met nog zes seconden op de klok in de eerste periode, wisten de Hongaarsen voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong te komen. Daardoor was er na acht minuten spelen sprake van een 3-4 achterstand voor Nederland.

In de eerste viereneenhalve minuut van de tweede periode wisten de teams niet te werken aan de score. Toen kreeg Nederland de tweede penalty van de wedstrijd, die weer door Kraats raak werd gegooid. In de tweede periode wist Nomi Stomphorst nog twee keer het net te vinden, net als Maud Megens. Maar het was niet genoeg om de achterstand weg te werken. Hongarije scoorde namelijk vier keer, waardoor de achterstand bij rust 7-8 bedroeg.

Waterpolo Nederland - Hongarije Foto: Eurosport

Tweede helft

De vrouwen van Arno Havenga konden in de derde periode ook niks doen aan de achterstand. Sterker nog, de marge werd alleen maar groter. Met nog tweeënhalve minuut op de klok stond het scorebord op 7-10, in het voordeel van de vrouwen van hoofdcoach Attila Biro. Daarna kreeg Nederland iets meer grip op de wedstrijd. De olympisch kampioenen van Beijing 2008 wisten een aantal aanvallen van de Hongaren af te slaan en zelf een aantal goede aanvallen op te zetten. Megens schoot een penalty raak en Sabrina van der Sloot wist ervoor te zorgen dat de achterstand terugliep tot een doelpunt.



De vroege voorsprong van de openingsfase moest in het vierde en laatste kwart worden herhaald om door te gaan naar de halve finale. En inderdaad, de oranjedames wisten vrij in het laatste kwart snel naar 10-10 terug te komen. Maar de Hongaarsen waren niet onder de indruk van de inhaalrace en pakten hun voorsprong terug met twee snelle doelpunten. Nederland scoorde nog wel één keertje tegen, maarhet bleek niet genoeg. De kwartfinale eindigde in 11-14.

Na een moeilijke wedstrijd zijn de Nederlandse dames dus uitgeschakeld in het olympisch toernooi. De Hongaarse dames mogen het in de halve finale opnemen tegen Spanje.

