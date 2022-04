Brabantse Pijl | Talentvolle Amerikaan Magnus Sheffield verslaat sterke kopgroep

Met nog zo'n 50 kilometer te rijden, ontstond een sterke kopgroep van tien man met Remco Evenepoel, Tim Wellens, Dylan Teuns, Robert Stannard, Victor Campenaerts, Benoit Cosnefoy, Warren Barguil en drie man van INEOS Grenadiers (Tom Pidcock, Ben Turner en Sheffield).

Team UAE en Israel - Premier Tech hadden de slag gemist en leidden de achtervolging van het peloton. Zij kregen later steun van Bahrain-Victorious, omdat Teuns met materiaalpech terugviel vanuit de kopgroep.

Evenepoel lost en valt aan

Evenepoel oogde sterk, maar was desondanks de eerste die de groep moest laten gaan op de kasseien van de Hertstraat. De Belg van Quick-Step Alpha Vinyl belandde in de tweede groep met Barguil en Campenaerts. Het drietal moest een flinke inspanning doen om het gat weer te dichten. Met nog ruim dertig kilometer te rijden was het negental weer compleet.

In de plaats van even rustig bijkomen, trok Evenepoel direct door. Het kostte Campenaerts en Stannard de kop. Zij moesten er vanaf.

Val Alaphilippe

Ondanks het overtal van INEOS Grenadiers bleef de kopgroep goed samenwerken. De voorsprong op het peloton liep hierdoor op tot ruim een minuut. Hierin viel Julian Alaphilippe weg met een nare val door een volgauto bij de laatste passage in Overijsse. Het was een nieuw hoofdstuk in het klassieke pechseizoen van Quick-Step Alpha Vinyl.

Bij de laatste beklimming op de Hertstraat moest Evenepoel er weer vanaf. Het lukte hem echter opnieuw om aan te sluiten om vervolgens persoonlijk het gat te dichten met Sheffield en Cosnefroy die de aanval hadden gekozen.

Tweede groep

Daarachter vormde zich een tweede groep met Matteo Trentin, Andreas Kron, Michael Mattews, Xandro Meurisse en Teuns. De Italiaan kon het hoge tempo echter niet volgen en Kron ging in een bocht onderuit. Het overgebleven drietal kwam steeds dichterblij, maar bleek net niet in staat om de leiders te bereiken.

Op de Moskesstraat bleken Sheffield en Wellens bergop de beste benen te hebben. De twee sloegen een gat, maar konden niet definitief wegrijden.

Sheffield slaat een gat

Met nog vier kilometer te rijden had Sheffield tot zijn eigen verbazing ineens een gat. Hij besloot door te rijden. Daarachter keken de renners vooral naar elkaar, terwijl INEOS Grenadiers natuurlijk tevreden was met de situatie.

De marge liep al snel op, waardoor de talentvolle Amerikaan in Overijsse zijn armen in de lucht kon steken. Achter hem sprintte Cosnefroy naar de tweede plaats voor Wellens. De nummer drie hinderde echter Evenepoel en werd teruggezet. Barguil eindigde daardoor alsnog op het podium.

