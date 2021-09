Ceratizit Challenge | Van Vleuten de sterkste in klimtijdrit naar skioord

Er was een parcours van 7,3 kilometer uitgetekend met als eindbestemming skioord Manzenda en dat was zwaar genoeg om verschillen in het algemeen klassement te forceren. Het grootste verschil was tijdens de eerste rit echter al gemaakt.

Marlen Reusser trok ten aanval en het peloton zag de Zwitserse nooit meer terug. Ze finishte met een dikke voorsprong (1:58) op het peloton, waarmee ze zichzelf kandidaat stelde voor de eindzege.

Van Vleuten kwam tijdens de klimtijdrit wel dichterbij en meldde zich op het virtuele podium, maar staat nog altijd zo’n anderhalve minuut achter Reusser. Er staan dit weekeinde nog wel de nodige cols op het programma.

Rooijakkers

Desondanks lijkt het erop dat voor eindwinst het onmogelijke wordt verlangd van Van Vleuten. De vorm van Reusser is ook helemaal niet verkeerd. Ze reed vorige week nog eventjes in de leiderstrui van de Ladies Tour.

Pauliena Rooijakkers staat na twee goede optredens overigens tweede in het klassement. De zusterkoers van de Vuelta beleeft zijn finish zondag in Santiago de Compostela, waar beide pelotons elkaar treffen. De mannen finishen hun Vuelta dan met een tijdrit.

