Het was wachten tot de slotklim. De achtste etappe was de laatste kans voor de klassementsrenners om nog wat tijdsverschillen te realiseren ten opzichte van hun concurrenten. De vlucht van de dag had dus, zolang het peloton zich niet zou misrekenen...., geen schijn van kans vandaag. En dat bleek ook de werkelijkheid te zijn.

Jumbo-Visma heerst

Jumbo-Visma nam verantwoordelijkheid in deze rit. Wout van Aert bepaalde het tempo tot de voet van de slotklim en vervolgens was het een gele trein voorop. Het was enorm sterke Steven Kruijswijk die met zijn kopbeurt de hele groep der favorieten uiteen deed spatten. Enkel Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Ben O'Connor bleven over. Direct nadat Kruijswijk van kop af ging versnelde Vingegaard. Enkel Roglic kon zijn ploegmaat volgen en O'Connor moest het tweetal laten gaan.

De juiste vorm

Vingegaard mocht vervolgens de rit winnen. De deen eindigt ook als tweede in het algemeen klassement achter Primoz Roglic. De Sloveen lijkt wederom in een fantastische vorm te verkeren zo vlak voor de Tour de France.

