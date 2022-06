Critérium du Dauphiné

Vandaag was het de laatste kans voor Dylan Groenewegen om een sprint te winnen deze Dauphiné. Etappe vijf was de vlakste rit in deze Franse week, maar wederom op de laatste helling van de dag moest de Amsterdammer het peloton laten gaan.

Vluchters

Lang leek het er op dat de vier vluchters van de dag het vol gingen houden tot aan de streep. Benjamin Thomas, Jan Bakelants, Fabien Doubey en Sebastian Schöneberger maakte het het peloton nog knap lastig. Lang leek het viertal gecontroleerd te worden door het peloton, maar met nog 20 kilometer te gaan versnelde het viertal. Het peloton moest weer gaan jagen, want eerder deze Dauphiné lukte het de vluchters ook al om weg te blijven uit de greep van het peloton.

Juichen

Het was aan Ineos en Jumbo om het gat met de koplopers te dichten, maar het tijdsverschil veranderde zo langzaam dat zelfs Vingegaard en Roglic nog kopbeurten deden voor de favoriet van de dag: Wout van Aert. Het was ook de Belg die in poleposition door Christophe Laporte werd afgezet in de laatste meters. De Fransman stuurde aan het eind van zijn leadout nog wel even de verkeerde kant op en blokkeerde daardoor zijn kopman eventjes. Mede daardoor kwam Jordi Meeuws nog ontzettend dichtbij de zege, maar dit keer was het juichen van Van Aert wel terecht.

