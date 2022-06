Critérium du Dauphiné

Het grote doel van Jumbo-Visma is om met Primoz Roglic de Tour de France te winnen. In 2020 kwamen ze al heel dichtbij en in 2021 kende de van origine Nederlandse ploeg veel tegenslag. In 2022 is wederom de gele trui in Parijs het hoofddoel. "Het is altijd moeilijk om dezelfde resultaten te verwachten als de afgelopen jaren, want er zijn zoveel factoren van buitenaf die het resultaat kunnen beinvloeden."

"We focussen ons gewoon op dit jaar. We doen zo goed mogelijk ons best om ons voor te bereiden op de Tour. De best mogelijke trainingen, voorbereiden in een race als deze (de Dauphiné). En dan zie ik geen reden waarom wij niet in onze beste vorm aan de Tour de France kunnen beginnen."

Deze Dauphiné

De voorbereidingen van dit jaar zijn dus vrijwel identiek voor de Sloveen ten opzichte van de afgelopen jaren. Maar wat zijn dan zijn doelen voor deze Dauphiné: "Het is voor ons allemaal best een flinke tijd geweest zonder races. Om terug gewend te raken aan het races is zwaar maar, maar ook heel gaaf. Je hebt de tijdrit, je hebt de zware bergritten in het weekend. Door hier te komen raak je terug in het ritme en een goed raceritme gaat ons zeker helpen. En voor het resultaat? Je gaat zeker niet klagen als je in staat bent om te winnen. Je doet je best. Je probeert het, maar dat is niet ons hoofddoel."

Racen of trainen

Sommige renners kunnen zich heel goed voorbereiden op een race door enkel en alleen te trainen. Andere renners hebben koersen nodig om echt hun allerbeste vorm te behalen. Wat brengt het racen Roglic wat hij niet kan nabootsen in training: "De stress en het raceritme. Wakker worden, ontbijten, transfer naar de start van de race, alle voorbereidingen die samenkomen bij het racen met elkaar. Dat is anders vergeleken met het wakkerworden op een hotelkamer, gaan trainen en vervolgens weer terugkomen. De stress die het met zich meebrengt. In het peloton rijden, de hectische finales zijn zeker weten onder delen die je gewoon niet kan repliceren in training."

Tom Dumoulin

Tom Dumoulin was vorig jaar één van de meesterknechten van Roglic. We vroegen hem ook naar zijn kijk op het aangekondigde wielerpensioen van de Limburger. "We hebben een aantal seizoen samen gereden, daarvoor kende ik hem niet echt. Ik moet zeggen dat hij een super aardige gast is. En het pensioen. Iedereen moet ooit met pensioen gaan op een geven moment."

"Het is vooral gewoon goed dat hij antwoorden heeft gevonden op de vragen waar hij een aantal jaren mee zat. En uiteindelijk is het belangrijkste dat hij van zijn leven kan genieten."

"Voor de wielerwereld is hij een grote kampioen. En je wil nooit dat grote namen stoppen. Het is altijd te vroeg voor de grote renners om te stoppen", sluit Roglic af.

