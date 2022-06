Het werd vroeg in de etappe duidelijk dat de misrekening die het peloton gisteren maakte vandaag niet herhaald zou worden. De vlucht van de dag werd kort gehouden en dus was het een dag voor de sterke mannen in het peloton. De klim was op papier niet zwaar genoeg om echt onderscheid te maken in het klassement. Het leek dus weer een ideale dag te worden voor Wout van Aert. Maar kort voor de laatste kilometers had de Belg het lastig en moest de groep met favorieten laten gaan.

Gaudu!

Vlak voor de laatste kilometer liep de weg nog een stukje naar beneden en daar zag Jonas Vingegaard zijn kans schoon om Van Aert terug te brengen naar de favorietengroep. Het tweetal stoomde direct door naar voren en de Deen maakte er een knappe lead-out van voor Van Aert. Lang leek de veelwinnaar ook de derde etappe op zijn naam te gaan schrijven en vlak voor de finish stak hij zijn handen al in de lucht. In de allerlaatste meters was daar echter David Gaudu die als een duveltje uit een doosje kwam en met een jump op het laatste moment nog net zijn voorwiel voor die van Van Aert duwde.

Klassement

Wout van Aert pakt wel de leiderstrui terug van Alexis Vuillermoz. De Fransman kon niet bij de grote groep blijven en kwam op achterstand binnen. Gaudu springt met deze zege naar de tweede plaats in het klassement.

