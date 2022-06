Dauphiné | Wout van Aert bevestigt klasse met winst eerste etappe, Hayter tweede

Het Critérium du Dauphiné is traditiegetrouw de voorbereidingskoers op de Tour de France. Ook dit jaar zijn vrijwel alle favorieten aanwezig. De grootste afwezige is Tadej Pogacar. De Sloveen rijdt liever de ronde van zijn thuisland als voorbereiding op de Tour de France. Met twee overwinningen op rij in de belangrijkste koers van het jaar was het dan ook geen verrassing dat Pogacar zich vasthoudt aan zijn bekende voorbereiding.

Weinig pure sprinters

De eerste etappe kent vier gecategoriseerde beklimmingen, maar toch was er een kans voor de sprinters. Althans, Dylan Groenewegen is op papier de enige echte sprinter van wereldklasse op de startlijst van het Critérium du Dauphiné. De slotklim van de dag bleek dan ook te zwaar te zijn voor de Amsterdammer. BikeExchange-Jayco probeerde nog wel met man en macht de Nederlander terug te brengen naar de kop van de koers, maar Jumbo-Visma en Trek-Segafredo speelden de hoofdrol in het afhouden van de Australische ploeg.

Geen Groenewegen

Aan de voet van de slotklim waren Jumbo en Trek die het tempo opschroefden. De drie koplopers van de vlucht van de dag werden zo ingerekend en ook na de afdaling hielden zij het tempo hoog in het peloton. Groenewegen had geen kans om terug te keren in het peloton.

In de finale probeerde Remi Cavagna nog te ontsnappen, maar de Franse hardrijder werd snel teruggegrepen door het peloton. Het ging een sprint worden tussen de krachtige renners die de laatste klim hadden overleefd. Waar het op neer kwam was: Wie kan het Van Aert het lastig genoeg maken?

Dubbelslag

Maar om het Van Aert lastig te kunnen maken moet er wel iets speciaals gebeuren. Vandaag gebeurde het verwachtte. Van Aert was de snelste in de sprint naar de streep. Ethan Hayter leek de Belg nog wel uit te dagen, maar het gemak waarmee Van Aert de versnelling van de Brit afhoudt is angstaanjagend.

Door de eerste etappe te winnen is de leiderstrui ook direct in de ploeg van Jumbo-Visma. Voorlopig mag Van Aert in het geel rondrijden, maar het doel is hoogstwaarschijnlijk de eindzege met Primoz Roglic. Tenzij Van Aert nog beter is gaan klimmen dit jaar?

