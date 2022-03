Wielrennen

"Hij heeft nooit verkend. Hij wist ook niet wat de Kemmelberg was. Aan mij vroeg hij of daar ook kasseien liggen", lacht zijn ploeggenoot in de wekelijkse podcast. "De Nederlanders en Belgen verkennen tot in de puntjes, weten elke bocht en steen te liggen. En zo’n jongen rijdt ze er allemaal af."

Geen verrassing

Voor Van der Hoorn is de overwinning in Gent-Wevelgem geen verrassing. "We zagen al vanaf de eerste keer dat hij meetrainde in Polen dat hij dit in zich heeft. Hij reed toen in de sprint Pasqualon op lengtes met die dunne beentjes van hem. We hadden dus goede hoop dat hij dit op termijn zou kunnen, maar het gaat nu wel ineens heel snel met hem."



Als ploeggenoot bij Intermarché Wanty Gobert is Van der Hoorn trots dat hij met Girmay mag rijden. "Met zijn zege heeft hij wielerhistorie geschreven. Hij is de eerste Afrikaan die zo’n grote wedstrijd wint. Heel tof en goed voor de sport. Bij de bus stonden na afloop allemaal Eritreeërs op hem te wachten. Hij is echt een inspiratiebron."

Naar huis

Girmay rijdt, tot verbazing van velen, niet de Ronde van Vlaanderen. "De laatste update die ik heb, is dat hij lekker naar huis gaat. Hij heeft drie maanden zijn vrouw en dochtertje van 1 jaar oud niet gezien. Hij pakt daar wat rust en gaat op hoogtestage. Op deze manier stoomt hij zich klaar voor de Giro."

