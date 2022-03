Girmay kreeg woensdag een ware heldenontvangst. Voorafgegaan door een hele rits jeugdige renners en een stoet aan toeterende auto's maakte hij een rondtocht door de stad. De Eritreër genoot zichtbaar van alle aandacht.

Zondag was de renner van Intermarché–Wanty–Gobert de eerste Afrikaan die een klassieker won. In Gent-Wevelgem belandde hij in de kopgroep om vervolgens in de sprint Christophe Laporte, Dries van Gestel en Jasper Stuyven te verslaan.

Wielrennen | "Biniam Girmay wist niet wat de Kemmelberg was" - Taco van der Hoorn in Kop over Kop

In Eritrea pakt hij rust om vervolgens op hoogte te gaan trainen. Op deze manier bereidt hij zich voor op zijn deelname aan de Giro d'Italia.

