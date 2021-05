Etappe 9 - Zondag 16 mei 2021

De onherbergzame en verlaten Abruzzen-regio is het decor van negende etappe. 158 lang, bijna 3500 hoogtemeters en een onverharde laatste anderhalve kilometer op de aankomst Campo Felice. Spektakel gegarandeerd. Achtereenvolgens de Passo Godi(2e categorie), de Forca Caruso(3e categorie, de klim naar Ovindoli(2e categorie) en vanaf Rocca di Cambio de klim naar Campo Felice en zijn skioord over de Pista dello Scorpione(1500 meter onverhard en 1e categorie). Het weer kan in de maan Mei in de Abruzzen onstuimig zijn, dit in combinatie met een vaak slecht wegdek in deze regio, kan een gevaarlijke rit opleveren voor de mannen die ambities hebben op eindwinst. Gaat Giulio Ciccone voor vuurwerk zorgen in eigen regio?

