Etappe 15 - Zondag 23 mei

Grado - Gorizia (146km)

Het Giro-peloton verlaat het thuisland in etappe 15 even kort voor een bezoek aan het land van Primoz Roglic en Tadej Pogacar, Slovenië. Een relatief korte rit met drie keer dezelfde beklimming van de Gornje Cerozo van de vierde categorie. In het grensgebied werd in de Eerste Wereldoorlog gevochten tussen de Italiaanse en Oostenrijkse-Hongaarse troepen en na de Tweede Wereldoorlog werd er een grens getrokken door Gorizia. De finish in etappe 15 vindt wel in Italië plaats op de Piazza della Vittoria in Gorizia waar in 2001 Pablo Sastras de etappe wist te winnen. Ook dit jaar is deze etappe een perfecte rit voor aanvallers.

